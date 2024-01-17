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ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска за оправдание терроризма - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/terrorizm-1921788194.html
ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска за оправдание терроризма
ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска за оправдание терроризма - РИА Новости, 17.01.2024
ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска за оправдание терроризма
Дело об оправдании терроризма завели на жителя Смоленска, который поддерживал атаки украинских военных беспилотниками на регион, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:25
2024-01-17T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
смоленская область
смоленск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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РЯЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Дело об оправдании терроризма завели на жителя Смоленска, который поддерживал атаки украинских военных беспилотниками на регион, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "УФСБ России по Смоленской области задокументирована противоправная деятельность 32-летнего смолянина, оправдывавшего методы ведения боевых действий украинских военных, атаковавших регион беспилотными летательными аппаратами, несмотря на угрозу мирному населению", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина также размещал в своем личном блоге "посты и фотографии, побуждающие к осуществлению террористической деятельности, тиражировал ложную информацию о якобы совершенных военных преступлениях российскими военнослужащими в зоне проведения СВО". Следственным управлением СК РФ по Смоленской области по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), максимальная санкция - лишение свободы на срок до 7 лет.
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россия
смоленская область
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происшествия, россия, смоленская область, смоленск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Смоленская область, Смоленск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска за оправдание терроризма

ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска, поддерживавшего атаки БПЛА на регион

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Дело об оправдании терроризма завели на жителя Смоленска, который поддерживал атаки украинских военных беспилотниками на регион, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
"УФСБ России по Смоленской области задокументирована противоправная деятельность 32-летнего смолянина, оправдывавшего методы ведения боевых действий украинских военных, атаковавших регион беспилотными летательными аппаратами, несмотря на угрозу мирному населению", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина также размещал в своем личном блоге "посты и фотографии, побуждающие к осуществлению террористической деятельности, тиражировал ложную информацию о якобы совершенных военных преступлениях российскими военнослужащими в зоне проведения СВО".
Следственным управлением СК РФ по Смоленской области по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), максимальная санкция - лишение свободы на срок до 7 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСмоленская областьСмоленскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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