https://ria.ru/20240117/terrorizm-1921788194.html

ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска за оправдание терроризма

ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска за оправдание терроризма - РИА Новости, 17.01.2024

ФСБ возбудило дело против жителя Смоленска за оправдание терроризма

Дело об оправдании терроризма завели на жителя Смоленска, который поддерживал атаки украинских военных беспилотниками на регион, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:25

2024-01-17T10:25

2024-01-17T10:25

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

смоленская область

смоленск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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РЯЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Дело об оправдании терроризма завели на жителя Смоленска, который поддерживал атаки украинских военных беспилотниками на регион, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "УФСБ России по Смоленской области задокументирована противоправная деятельность 32-летнего смолянина, оправдывавшего методы ведения боевых действий украинских военных, атаковавших регион беспилотными летательными аппаратами, несмотря на угрозу мирному населению", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина также размещал в своем личном блоге "посты и фотографии, побуждающие к осуществлению террористической деятельности, тиражировал ложную информацию о якобы совершенных военных преступлениях российскими военнослужащими в зоне проведения СВО". Следственным управлением СК РФ по Смоленской области по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), максимальная санкция - лишение свободы на срок до 7 лет.

https://ria.ru/20240111/zaderzhan-1920800528.html

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смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, смоленская область, смоленск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр