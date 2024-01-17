Рейтинг@Mail.ru
В Китае высказались об ограничении Тайванем экспорта ключевых технологий - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/tekhnologii-1921775488.html
В Китае высказались об ограничении Тайванем экспорта ключевых технологий
В Китае высказались об ограничении Тайванем экспорта ключевых технологий - РИА Новости, 17.01.2024
В Китае высказались об ограничении Тайванем экспорта ключевых технологий
Пекин считает глупостью введение Тайванем ограничений на экспорт ключевых технологий, это нарушает принципы рыночной экономики и наносит прямой ущерб интересам... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:07
2024-01-17T09:07
тайвань
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101846/41/1018464104_0:112:2000:1237_1920x0_80_0_0_f25ee4c332124d5e4bcac00cfc4f680b.jpg
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Пекин считает глупостью введение Тайванем ограничений на экспорт ключевых технологий, это нарушает принципы рыночной экономики и наносит прямой ущерб интересам промышленности и предприятий, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. В начале декабря 2023 года тайваньский комитет по науке и технологиям определил перечень из 22 ключевых технологий, экспорт которых нанес бы ущерб интересам острова. В перечне содержатся оборонные технологии, космические технологии, технологии из сферы сельского хозяйства, полупроводников, информационной безопасности. "Формирование и развитие производственных цепочек и цепей поставок между двумя сторонами Тайваньского пролива являются результатом совместного действия рыночных правил и выбора предприятий", - заявил Чэнь Биньхуа. Он подчеркнул, что укрепление промышленного сотрудничества между двумя сторонами Тайваньского пролива и выстраивание более прочных производственных и логистических цепочек соответствует стремлениям и интересам отраслей и предприятий материкового Китая и Тайваня. По его словам, руководство Демократической прогрессивной партии поддакивает США и занимается разрывом связей, что создает препятствия для промышленного сотрудничества между двумя сторонами Тайваньского пролива, а также серьезно подрывает торгово-экономический порядок. "Это не только нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции, нанося прямой ущерб интересам промышленности и предприятий по обе стороны Тайваньского пролива, но также увеличивает нестабильность промышленных и логистических цепочек между двумя берегами Тайваньского пролива, ослабляет преимущества и право голоса тайваньской промышленности в глобальных промышленных цепочках и цепях поставок", - добавил Чэнь Биньхуа. Он подчеркнул, что таким подходом руководство ДПП ставит остров в зависимость от других и лишает возможности зарабатывать, "это действительно непревзойденная глупость". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html
https://ria.ru/20240117/kitay-1921771454.html
https://ria.ru/20240117/sotrudnichestvo-1921768275.html
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101846/41/1018464104_136:0:1940:1353_1920x0_80_0_0_2fbe100ac88323f833e2648ef1142c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тайвань, китай, в мире
Тайвань, Китай, В мире
В Китае высказались об ограничении Тайванем экспорта ключевых технологий

Пекин назвал ограничение Тайванем экспорта ключевых технологий глупостью

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая
Флаги Китая - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Пекин считает глупостью введение Тайванем ограничений на экспорт ключевых технологий, это нарушает принципы рыночной экономики и наносит прямой ущерб интересам промышленности и предприятий, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
В начале декабря 2023 года тайваньский комитет по науке и технологиям определил перечень из 22 ключевых технологий, экспорт которых нанес бы ущерб интересам острова. В перечне содержатся оборонные технологии, космические технологии, технологии из сферы сельского хозяйства, полупроводников, информационной безопасности.
Мужчина возле скульптуры, изображающей Тайвань и материковый Китай, на острове Пинтань, КНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Выборы на Тайване выиграл Пекин
15 января, 08:00
"Формирование и развитие производственных цепочек и цепей поставок между двумя сторонами Тайваньского пролива являются результатом совместного действия рыночных правил и выбора предприятий", - заявил Чэнь Биньхуа.
Он подчеркнул, что укрепление промышленного сотрудничества между двумя сторонами Тайваньского пролива и выстраивание более прочных производственных и логистических цепочек соответствует стремлениям и интересам отраслей и предприятий материкового Китая и Тайваня.
По его словам, руководство Демократической прогрессивной партии поддакивает США и занимается разрывом связей, что создает препятствия для промышленного сотрудничества между двумя сторонами Тайваньского пролива, а также серьезно подрывает торгово-экономический порядок.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Китай продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем
Вчера, 08:25
"Это не только нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции, нанося прямой ущерб интересам промышленности и предприятий по обе стороны Тайваньского пролива, но также увеличивает нестабильность промышленных и логистических цепочек между двумя берегами Тайваньского пролива, ослабляет преимущества и право голоса тайваньской промышленности в глобальных промышленных цепочках и цепях поставок", - добавил Чэнь Биньхуа.
Он подчеркнул, что таким подходом руководство ДПП ставит остров в зависимость от других и лишает возможности зарабатывать, "это действительно непревзойденная глупость".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Члены избирательной комиссии опечатывают урны для голосования по окончании голосования в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Китае заявили о намерении стимулировать сотрудничество с Тайванем
Вчера, 07:49
 
ТайваньКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала