https://ria.ru/20240117/tekhnologii-1921775488.html

В Китае высказались об ограничении Тайванем экспорта ключевых технологий

В Китае высказались об ограничении Тайванем экспорта ключевых технологий - РИА Новости, 17.01.2024

В Китае высказались об ограничении Тайванем экспорта ключевых технологий

Пекин считает глупостью введение Тайванем ограничений на экспорт ключевых технологий, это нарушает принципы рыночной экономики и наносит прямой ущерб интересам... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:07

2024-01-17T09:07

2024-01-17T09:07

тайвань

китай

в мире

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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Пекин считает глупостью введение Тайванем ограничений на экспорт ключевых технологий, это нарушает принципы рыночной экономики и наносит прямой ущерб интересам промышленности и предприятий, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. В начале декабря 2023 года тайваньский комитет по науке и технологиям определил перечень из 22 ключевых технологий, экспорт которых нанес бы ущерб интересам острова. В перечне содержатся оборонные технологии, космические технологии, технологии из сферы сельского хозяйства, полупроводников, информационной безопасности. "Формирование и развитие производственных цепочек и цепей поставок между двумя сторонами Тайваньского пролива являются результатом совместного действия рыночных правил и выбора предприятий", - заявил Чэнь Биньхуа. Он подчеркнул, что укрепление промышленного сотрудничества между двумя сторонами Тайваньского пролива и выстраивание более прочных производственных и логистических цепочек соответствует стремлениям и интересам отраслей и предприятий материкового Китая и Тайваня. По его словам, руководство Демократической прогрессивной партии поддакивает США и занимается разрывом связей, что создает препятствия для промышленного сотрудничества между двумя сторонами Тайваньского пролива, а также серьезно подрывает торгово-экономический порядок. "Это не только нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции, нанося прямой ущерб интересам промышленности и предприятий по обе стороны Тайваньского пролива, но также увеличивает нестабильность промышленных и логистических цепочек между двумя берегами Тайваньского пролива, ослабляет преимущества и право голоса тайваньской промышленности в глобальных промышленных цепочках и цепях поставок", - добавил Чэнь Биньхуа. Он подчеркнул, что таким подходом руководство ДПП ставит остров в зависимость от других и лишает возможности зарабатывать, "это действительно непревзойденная глупость". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html

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тайвань, китай, в мире