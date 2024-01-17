https://ria.ru/20240117/tayvan-1921849623.html

Конфликт на Тайване нарушит 50 процентов мировой торговли, заявил Блинкен

Конфликт на Тайване нарушит 50 процентов мировой торговли, заявил Блинкен - РИА Новости, 17.01.2024

Конфликт на Тайване нарушит 50 процентов мировой торговли, заявил Блинкен

Конфликт вокруг Тайваня имел бы глобальные последствия, так как половина всей международной торговли проходит через Тайваньский пролив, сказал в среду... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:58

2024-01-17T13:58

2024-01-17T13:58

в мире

тайвань

китай

сша

энтони блинкен

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Конфликт вокруг Тайваня имел бы глобальные последствия, так как половина всей международной торговли проходит через Тайваньский пролив, сказал в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире. "Пятьдесят процентов мировой торговли проходит через этот пролив каждый день. Если это будет нарушено, это затронет всю планету", - заявил Блинкен в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240117/kitay-1921771454.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, сша, энтони блинкен