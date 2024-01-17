Конфликт на Тайване нарушит 50 процентов мировой торговли, заявил Блинкен
Блинкен: конфликт в Тайваньском проливе нарушил бы 50% мировой торговли
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Конфликт вокруг Тайваня имел бы глобальные последствия, так как половина всей международной торговли проходит через Тайваньский пролив, сказал в среду государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире.
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"Пятьдесят процентов мировой торговли проходит через этот пролив каждый день. Если это будет нарушено, это затронет всю планету", - заявил Блинкен в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.