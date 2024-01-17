https://ria.ru/20240117/taksist-1921755707.html

В Подмосковье проверят данные о таксисте, не выпускавшего девушку из машины

В Подмосковье проверят данные о таксисте, не выпускавшего девушку из машины - РИА Новости, 17.01.2024

В Подмосковье проверят данные о таксисте, не выпускавшего девушку из машины

Подмосковные следователи начали проверку после того, как мигрант-таксист около часа не выпускал из машины 17-летнюю пассажирку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T02:08

2024-01-17T02:08

2024-01-17T02:08

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ногинск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

электросталь

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после того, как мигрант-таксист около часа не выпускал из машины 17-летнюю пассажирку, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как говорится в сообщении, в соцмедиа сообщается, что мигрант - водитель такси заблокировал двери автомобиля и не выпускал из машины около часа 17-летнюю девушку, возвращающуюся из Ногинска в Электросталь. "По данному факту ГСУ СК России по Московской области проводится проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Московской области возбудить уголовное дело, а также представить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20240102/mvd-1919469257.html

московская область (подмосковье)

россия

ногинск

электросталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, московская область (подмосковье), россия, ногинск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), электросталь