https://ria.ru/20240117/taksi-1921849323.html

В Подмосковье задержали мигранта, час не выпускавшего девушку из такси

В Подмосковье задержали мигранта, час не выпускавшего девушку из такси - РИА Новости, 17.01.2024

В Подмосковье задержали мигранта, час не выпускавшего девушку из такси

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мигрант, предположительно, около часа не выпускал из своего такси 17-летнюю пассажирку, водитель... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:56

2024-01-17T13:56

2024-01-17T13:56

происшествия

московская область (подмосковье)

киргизия

ногинск

электросталь

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мигрант, предположительно, около часа не выпускал из своего такси 17-летнюю пассажирку, водитель задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка ведомства. Ранее главк начал проверку информации о том, что гражданин Киргизии "совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь", заблокировав двери и около часа не выпуская девушку из своего такси. "В настоящее время водитель автомобиля задержан и доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств и проведения с его участием следственных действий. Устанавливаются детали произошедшего", - говорится в релизе. Следственным отделом по Электростали возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетней (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ).

https://ria.ru/20240102/mvd-1919469257.html

московская область (подмосковье)

киргизия

ногинск

электросталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), киргизия, ногинск, электросталь