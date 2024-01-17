https://ria.ru/20240117/taksi-1921849323.html
В Подмосковье задержали мигранта, час не выпускавшего девушку из такси
В Подмосковье задержали мигранта, час не выпускавшего девушку из такси - РИА Новости, 17.01.2024
В Подмосковье задержали мигранта, час не выпускавшего девушку из такси
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мигрант, предположительно, около часа не выпускал из своего такси 17-летнюю пассажирку, водитель... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:56
2024-01-17T13:56
2024-01-17T13:56
происшествия
московская область (подмосковье)
киргизия
ногинск
электросталь
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мигрант, предположительно, около часа не выпускал из своего такси 17-летнюю пассажирку, водитель задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка ведомства. Ранее главк начал проверку информации о том, что гражданин Киргизии "совершил незаконные действия в отношении 17-летней пассажирки, возвращавшейся из Ногинска в Электросталь", заблокировав двери и около часа не выпуская девушку из своего такси. "В настоящее время водитель автомобиля задержан и доставлен в отдел для выяснения всех обстоятельств и проведения с его участием следственных действий. Устанавливаются детали произошедшего", - говорится в релизе. Следственным отделом по Электростали возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетней (п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ).
https://ria.ru/20240102/mvd-1919469257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), киргизия, ногинск, электросталь
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Киргизия, Ногинск, Электросталь
В Подмосковье задержали мигранта, час не выпускавшего девушку из такси
В Электростали задержали мигранта, не выпускавшего 17-летнюю девушку из такси