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Семейная сыроварня открыла дегустационный зал в ивановской Шуе

Семейная сыроварня открыла дегустационный зал в ивановской Шуе - РИА Новости, 17.01.2024

Семейная сыроварня открыла дегустационный зал в ивановской Шуе

"Семейная сыроварня Гагариных", которая производит сыры, сливочное масло, йогурт и творог, открыла дегустационный зал для туристов в Шуе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:22

2024-01-17T11:22

2024-01-17T11:22

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Семейная сыроварня Гагариных", которая производит сыры, сливочное масло, йогурт и творог, открыла дегустационный зал для туристов в Шуе, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. У фермеров Ольги Гагариной и Анатолия Шилова 16 января побывал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов во время своей рабочей поездки в этот малый город Ивановской области. Производство сыров в домашних условиях фермеры начали пару лет назад. В 2021 году в Шуе появилось отдельное здание, где расположилась сыроварня и маленькая торговая точка для продажи. В магазин со временем начали заходить туристы, а в январе этого года фермеры открыли отдельный дегустационный зал. По словам Шилова, в прошлом году в сыроварне побывало около 3,5 тысячи туристов. В 2024 году сыроварня приняла уже примерно 500 туристов. В 2020 году "Семейная сыроварня Гагариных" получила грант на поддержку начинающего фермера. Размер гранта составил 1,5 миллиона рублей. Выплата была предоставлена на расширение производства и организацию сыроварни. В 2022 году при содействии центра "Мой бизнес" получен льготный кредит в рамках программы по поддержке малого и среднего предпринимательства на сумму один миллион рублей. Фермеры на эти деньги приобрели дополнительное оборудование, предназначенное для переработки молока, Кроме того, была куплена еще одна камера для хранения и созревания сыров. Продукция этой сыроварни постоянно представлена на различных фестивалях и ярмарках, которые организует региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия. Сыры семейной сыроварни можно также встретить в ресторанах Ивановской области. В настоящий момент на предприятии выпускают около 20 сортов сыра, в месяц в цехе перерабатывают 9 тысяч литров молока. Молоко для производимых сыров покупают в фермерском хозяйстве. В этом году фермеры планируют начать производить новые сорта сыра. Для поддержки этого направления с 2022 года для сельских предпринимателей действуют гранты "Агротуризм". Отбор проектов по развитию сельского туризма проводит Минсельхоз России. За два года действия этого вида государственной поддержки победителями конкурсного отбора из Ивановской области стали два хозяйства: фермерское хозяйство Павла Груздева "Сытая Дуся" из села Елнать Юрьевецкого района с проектом по строительству глэмпинга для размещения гостей и предприятие Елизаветы Терентьевой из Ивановского района с проектом "Гостевой комплекс Ясюниха". В этом году поддержку получит еще одно хозяйство из Юрьевецкого района. Размер гранта "Агротуризм" составляет от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от объема средств, вложенных самим предпринимателем в реализацию проекта. Проекты могут включать строительство или ремонт помещений для приема туристов, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря.

https://ria.ru/20240115/otraslmsp-1921408667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ивановская область, твой бизнес – новости, шуя