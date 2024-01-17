https://ria.ru/20240117/sud-1921863546.html

В Сибири осудили женщину, родившую дочь и выбросившую ее в выгребную яму

В Сибири осудили женщину, родившую дочь и выбросившую ее в выгребную яму - РИА Новости, 17.01.2024

В Сибири осудили женщину, родившую дочь и выбросившую ее в выгребную яму

Кежемский районный суд в Красноярском крае приговорил за убийство к 1,5 годам колонии-поселения жительницу деревни Тагара, которая, родив дочь, выкинула ее в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:44

2024-01-17T14:44

2024-01-17T14:50

происшествия

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 17 янв - РИА Новости. Кежемский районный суд в Красноярском крае приговорил за убийство к 1,5 годам колонии-поселения жительницу деревни Тагара, которая, родив дочь, выкинула ее в уличный туалет, сообщает прокуратура региона. По версии следствия, в октябре прошлого года подсудимая, находясь в уличном туалете на приусадебном участке своего дома, самостоятельно родила жизнеспособную девочку и сбросила дочь в выгребную яму. В дальнейшем состояние роженицы резко ухудшилось, она обратилась за помощью в больницу, и ее санавиацией доставили в Красноярск. В ходе осмотра места происшествия тело ребенка без признаков жизни обнаружено в уличном туалете на территории домовладения. Причину своего поступка женщина назвала нежелательную беременность и отсутствие желания заниматься воспитанием и содержанием ребенка. "В судебном заседании женщина раскаялась. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признана ее психически здоровой, во время совершения преступления находилась в психически стабильном состоянии. С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, явки с повинной и наличия на иждивении трех детей, один из которых является инвалидом, суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении. Дети подсудимой остались с отцом. Приговор суда не вступил в законную силу. По данным ГСУСК региона, женщина скрывала свою беременность от всех родственников и знакомых, на учете по беременности и родам не состояла. Всего у пары трое малолетних детей.

https://ria.ru/20240117/sk-1921825554.html

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красноярский край

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происшествия, красноярский край, красноярск