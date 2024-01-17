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Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram - РИА Новости, 17.01.2024
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17:47 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/sputnik-1921914565.html
Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram
Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram - РИА Новости, 17.01.2024
Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram
Первая в новом году сессия проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC) прошла сегодня на площадке... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:47
2024-01-17T17:47
россия
sputnik
telegram
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Первая в новом году сессия проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC) прошла сегодня на площадке Медиагруппы. Цикл лекций для журналистов ведущих СМИ мусульманских стран открыла шеф-редактор Анастасия Гомкцян, которая рассказала участникам об особенностях работы в Telegram, продвижении контента через Telegram-каналы, метриках и возможностях анализа и многом другом. К англоязычному мастер-классу подключился 21 журналист из Нигерии, Судана, Марокко, Малайзии, Египта, Йемена и Саудовской АравииПрезидент Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мир Амр Элисси открыл сессию проекта и пожелал участникам получить новые знания: "Это наш шестой мастер-класс в сотрудничестве со Sputnik, и я должен признаться, что это одно из наиболее эффективных партнерств со СМИ в нашем портфолио". Анастасия Гомкцян прокомментировала лекцию так: "Telegram продолжает набирать популярность не только в России, но и за рубежом- это второй по популярности мессенджер в мире. Здорово, что журналисты из такого большого количества стран интересуются как можно продвигать свой контент на этой платформе".
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Артем Смирнов
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россия, sputnik, telegram
Россия, Sputnik, Telegram

Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram

© РИА Новости / Мария ДевахинаМастер-класс для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира
Мастер-класс для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Мастер-класс для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Первая в новом году сессия проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC) прошла сегодня на площадке Медиагруппы. Цикл лекций для журналистов ведущих СМИ мусульманских стран открыла шеф-редактор Анастасия Гомкцян, которая рассказала участникам об особенностях работы в Telegram, продвижении контента через Telegram-каналы, метриках и возможностях анализа и многом другом. К англоязычному мастер-классу подключился 21 журналист из Нигерии, Судана, Марокко, Малайзии, Египта, Йемена и Саудовской Аравии
Президент Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мир Амр Элисси открыл сессию проекта и пожелал участникам получить новые знания: "Это наш шестой мастер-класс в сотрудничестве со Sputnik, и я должен признаться, что это одно из наиболее эффективных партнерств со СМИ в нашем портфолио".
Глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и президент Университета Новой Эры доктор Альберто Доминго-младший - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Sputnik начинает сотрудничество с филиппинскими вузами
12 января, 16:17
Анастасия Гомкцян прокомментировала лекцию так: "Telegram продолжает набирать популярность не только в России, но и за рубежом- это второй по популярности мессенджер в мире. Здорово, что журналисты из такого большого количества стран интересуются как можно продвигать свой контент на этой платформе".
 
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