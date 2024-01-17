https://ria.ru/20240117/sputnik-1921914565.html

Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram

Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram - РИА Новости, 17.01.2024

Эксперт Sputnik рассказал о работе СМИ в Telegram

Первая в новом году сессия проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC) прошла сегодня на площадке... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:47

2024-01-17T17:47

2024-01-17T17:47

россия

sputnik

telegram

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Первая в новом году сессия проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC) прошла сегодня на площадке Медиагруппы. Цикл лекций для журналистов ведущих СМИ мусульманских стран открыла шеф-редактор Анастасия Гомкцян, которая рассказала участникам об особенностях работы в Telegram, продвижении контента через Telegram-каналы, метриках и возможностях анализа и многом другом. К англоязычному мастер-классу подключился 21 журналист из Нигерии, Судана, Марокко, Малайзии, Египта, Йемена и Саудовской АравииПрезидент Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мир Амр Элисси открыл сессию проекта и пожелал участникам получить новые знания: "Это наш шестой мастер-класс в сотрудничестве со Sputnik, и я должен признаться, что это одно из наиболее эффективных партнерств со СМИ в нашем портфолио". Анастасия Гомкцян прокомментировала лекцию так: "Telegram продолжает набирать популярность не только в России, но и за рубежом- это второй по популярности мессенджер в мире. Здорово, что журналисты из такого большого количества стран интересуются как можно продвигать свой контент на этой платформе".

https://ria.ru/20240112/sotrudnichestvo-1920977357.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, sputnik, telegram