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ПВО уничтожила две украинские ракеты "Точка-У" над Брянской областью
ПВО уничтожила две украинские ракеты "Точка-У" над Брянской областью - РИА Новости, 17.01.2024
ПВО уничтожила две украинские ракеты "Точка-У" над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:52
2024-01-17T22:52
2024-01-17T22:56
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в среду в Минобороны России."Около 21.30 мск 17 января т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО "уничтожили две тактические ракеты и перехватили три украинских БПЛА над территорией Брянской области".
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безопасность, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия
ПВО уничтожила две украинские ракеты "Точка-У" над Брянской областью
МО: ПВО уничтожила две украинские ракеты "Точка-У" над Брянской областью