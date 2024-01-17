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ПВО уничтожила две украинские ракеты "Точка-У" над Брянской областью

ПВО уничтожила две украинские ракеты "Точка-У" над Брянской областью - РИА Новости, 17.01.2024

ПВО уничтожила две украинские ракеты "Точка-У" над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T22:52

2024-01-17T22:52

2024-01-17T22:56

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили две тактические ракеты "Точка-У" и перехватили три украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в среду в Минобороны России."Около 21.30 мск 17 января т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО "уничтожили две тактические ракеты и перехватили три украинских БПЛА над территорией Брянской области".

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безопасность, брянская область, россия