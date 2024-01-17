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Орловский Народный фронт передал в зону СВО десять тонн гречки
Орловский Народный фронт передал в зону СВО десять тонн гречки - РИА Новости, 17.01.2024
Орловский Народный фронт передал в зону СВО десять тонн гречки
Орловский Народный фронт передал на фронт бойцам спецоперации 10 тонн гречневой крупы, груз уже прибыл к месту назначения на Купянском направлении, сообщили РИА РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:55
2024-01-17T15:55
2024-01-17T16:10
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Орловский Народный фронт передал на фронт бойцам спецоперации 10 тонн гречневой крупы, груз уже прибыл к месту назначения на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта в Орловской области. "Совместно с волонтерским движением "Дмитровск 57" загрузили и отправили на фронт 10 тонн гречки. Груз уехал на купянское направление и уже успешно добрался до пункта назначения. Мы благодарны всем, кто не остается равнодушным и вносит свою лепту в нашу общую победу", – сказали в пресс-службе. В Народном фронте отметили, что бойцы специальной военной операции поблагодарили орловских волонтеров за гуманитарный груз. "Большое спасибо неравнодушным жителям и волонтерам Дмитровского района Орловской области за поддержку и за то, что не остаетесь в стороне. Отдельное спасибо хочется выразить фермеру Голованову Алексею за предоставленную гречневую крупу для нас и мирного населения освобожденной территории Харьковской и Луганской областей", – сказали бойцы.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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общество, орловская область
Надежные люди, Общество, Орловская область
Орловский Народный фронт передал в зону СВО десять тонн гречки
Орловский Народный фронт передал бойцам в зоне СВО десять тонн гречки
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Орловский Народный фронт передал на фронт бойцам спецоперации 10 тонн гречневой крупы, груз уже прибыл к месту назначения на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта в Орловской области.
"Совместно с волонтерским движением "Дмитровск 57" загрузили и отправили на фронт 10 тонн гречки. Груз уехал на купянское направление и уже успешно добрался до пункта назначения. Мы благодарны всем, кто не остается равнодушным и вносит свою лепту в нашу общую победу", – сказали в пресс-службе.
В Народном фронте отметили, что бойцы специальной военной операции поблагодарили орловских волонтеров за гуманитарный груз.
"Большое спасибо неравнодушным жителям и волонтерам Дмитровского района
Орловской области за поддержку и за то, что не остаетесь в стороне. Отдельное спасибо хочется выразить фермеру Голованову Алексею за предоставленную гречневую крупу для нас и мирного населения освобожденной территории Харьковской и Луганской областей", – сказали бойцы.
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