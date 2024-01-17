Рейтинг@Mail.ru
Орловский Народный фронт передал в зону СВО десять тонн гречки - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
15:55 17.01.2024 (обновлено: 16:10 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/spetsoperatsiya-1921881352.html
Орловский Народный фронт передал в зону СВО десять тонн гречки
Орловский Народный фронт передал в зону СВО десять тонн гречки - РИА Новости, 17.01.2024
Орловский Народный фронт передал в зону СВО десять тонн гречки
Орловский Народный фронт передал на фронт бойцам спецоперации 10 тонн гречневой крупы, груз уже прибыл к месту назначения на Купянском направлении, сообщили РИА РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:55
2024-01-17T16:10
надежные люди
общество
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921886837_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_5a5a0efeea2496729000efa4b6008259.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Орловский Народный фронт передал на фронт бойцам спецоперации 10 тонн гречневой крупы, груз уже прибыл к месту назначения на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта в Орловской области. "Совместно с волонтерским движением "Дмитровск 57" загрузили и отправили на фронт 10 тонн гречки. Груз уехал на купянское направление и уже успешно добрался до пункта назначения. Мы благодарны всем, кто не остается равнодушным и вносит свою лепту в нашу общую победу", – сказали в пресс-службе. В Народном фронте отметили, что бойцы специальной военной операции поблагодарили орловских волонтеров за гуманитарный груз. "Большое спасибо неравнодушным жителям и волонтерам Дмитровского района Орловской области за поддержку и за то, что не остаетесь в стороне. Отдельное спасибо хочется выразить фермеру Голованову Алексею за предоставленную гречневую крупу для нас и мирного населения освобожденной территории Харьковской и Луганской областей", – сказали бойцы.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921886837_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_d67f0215758253e1494c9041cae32884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, орловская область
Надежные люди, Общество, Орловская область
Орловский Народный фронт передал в зону СВО десять тонн гречки

Орловский Народный фронт передал бойцам в зоне СВО десять тонн гречки

© Фото : Предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиГуманитарный груз с гречневой крупой для бойцов СВО от жителей Орловской области
Гуманитарный груз с гречневой крупой для бойцов СВО от жителей Орловской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Гуманитарный груз с гречневой крупой для бойцов СВО от жителей Орловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Орловский Народный фронт передал на фронт бойцам спецоперации 10 тонн гречневой крупы, груз уже прибыл к месту назначения на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта в Орловской области.
"Совместно с волонтерским движением "Дмитровск 57" загрузили и отправили на фронт 10 тонн гречки. Груз уехал на купянское направление и уже успешно добрался до пункта назначения. Мы благодарны всем, кто не остается равнодушным и вносит свою лепту в нашу общую победу", – сказали в пресс-службе.
В Народном фронте отметили, что бойцы специальной военной операции поблагодарили орловских волонтеров за гуманитарный груз.
"Большое спасибо неравнодушным жителям и волонтерам Дмитровского района Орловской области за поддержку и за то, что не остаетесь в стороне. Отдельное спасибо хочется выразить фермеру Голованову Алексею за предоставленную гречневую крупу для нас и мирного населения освобожденной территории Харьковской и Луганской областей", – сказали бойцы.
Военнослужащие России возле автомобиля Общероссийского народного фронта (ОНФ) с гуманитарной помощью на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
"Заявок очень много". Кто и как помогает фронту
28 декабря 2022, 08:00
 
Надежные людиОбществоОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала