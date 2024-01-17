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Российские системы ПВО сбили 21 беспилотник и снаряды РСЗО Vampire
Российские системы ПВО сбили 21 беспилотник и снаряды РСЗО Vampire - РИА Новости, 17.01.2024
Российские системы ПВО сбили 21 беспилотник и снаряды РСЗО Vampire
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник и 11 снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:06
2024-01-17T14:06
2024-01-17T14:09
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник и 11 снарядов РСЗО "Ольха" и Vampire, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 11 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", а также Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Новониколаевка, Горловка и Пески Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10779 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14658 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17560 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, в мире, горловка, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Горловка, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские системы ПВО сбили 21 беспилотник и снаряды РСЗО Vampire
МО РФ: ПВО сбила 21 беспилотник ВСУ и 11 снарядов РСЗО Vampire и "Ольха"