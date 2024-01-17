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Глава Кузбасса и посол Белоруссии в России обсудили развитие сотрудничества - РИА Новости, 17.01.2024
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10:19 17.01.2024 (обновлено: 10:31 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/sotrudnichestvo-1921787052.html
Глава Кузбасса и посол Белоруссии в России обсудили развитие сотрудничества
Глава Кузбасса и посол Белоруссии в России обсудили развитие сотрудничества - РИА Новости, 17.01.2024
Глава Кузбасса и посол Белоруссии в России обсудили развитие сотрудничества
Глава Кузбасса Сергей Цивилев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой обсудили развитие сотрудничества региона и республики,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:19
2024-01-17T10:31
белоруссия
россия
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой обсудили развитие сотрудничества региона и республики, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества и проведения Дней культуры Кузбасса в Минске в этом году", - говорится в сообщении. "У нас исторические отношения угольщиков с БелАЗом, еще с советских времен. Мы совместно построили большой центр технической поддержки БелАЗ. Выделили на льготных условиях большой участок земли, по программе развития моногородов обеспечили всю инфраструктуру. Сейчас возводим вторую очередь. Это будет первый в России мультибрендовый центр белорусской техники. Там будут продавать и обслуживать не только карьерные грузовики, тракторы, комбайны, всё навесное оборудование, шины, двигатели", - приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Подчеркивается, что объем товарооборота между компаниями Белоруссии и угольными предприятиями Кузбасса вышел на исторический максимум. Угледобывающие компании региона приобретают карьерные самосвалы "БелАЗ" различных серий, буровые установки СБШ, кабельную, конвейерную, проводниковую продукцию, запасные части к большегрузам белорусского производства. Также договорились расширить поставки общественного транспорта белорусского производства для городов Кузбасса. "Половина парка производимых в Беларуси большегрузов работает на угольных предприятиях Кузбасса. В Белоруссию мы экспортируем уголь, алюминий, изделия из меди и стали. Перед нами стоит задача диверсифицироваться и расширять спектр товаров. К примеру, сегодня на встрече с губернатором Сергеем Цивилевым обсудили перечень строительных проектов, в которых будут участвовать белорусы. Это социальные и промышленные объекты сельского хозяйства. У региона амбициозная программа по развитию сельского хозяйства, уже сейчас ежегодный прирост- 15%. Губернатор ставит задачу углубления переработки молока в Кузбассе, анонсирован ряд важных проектов. Моя задача как посла и заместителя премьер-министра правительства республики - найти партнеров среди белорусских производителей", - рассказал Дмитрий Крутой. Также в рамках рабочей встречи обсудили развитие туризма, организацию взаимных поездок. Стороны договорились о проработке возможностей организации прямого рейса Кемерово - Минск, в частности, о разработке программы субсидирования полетов для привлечения авиакомпаний. Дмитрий Крутой заверил, что в ближайшей перспективе белорусские турагентства включат в свою работу кузбасские направления горнолыжного и событийного туризма. Кроме того, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко гость поблагодарил Сергея Цивилева за большой личный вклад в сотрудничество и пригласил делегацию региона во главе с губернатором посетить республику с официальным визитом осенью этого года. В это время в Белоруссии пройдут Дни культуры Кузбасса, намечена интересная программа. В рамках 80-летия освобождения республики от фашистских захватчиков запланирован ряд совместных инициатив с участием воспитанников кадетских училищ в памятных мероприятиях в Минске, закладке кедровых аллей.
https://ria.ru/20240115/natsproekty-1921449521.html
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белоруссия, россия, сергей цивилев, кемеровская область
Белоруссия, Россия, Сергей Цивилев, Кемеровская область

Глава Кузбасса и посол Белоруссии в России обсудили развитие сотрудничества

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГлава Кузбасса Сергей Цивилев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой во время встречи
Глава Кузбасса Сергей Цивилев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой во время встречи
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Глава Кузбасса Сергей Цивилев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой во время встречи
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 янв - РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев и чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой обсудили развитие сотрудничества региона и республики, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества и проведения Дней культуры Кузбасса в Минске в этом году", - говорится в сообщении.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
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"У нас исторические отношения угольщиков с БелАЗом, еще с советских времен. Мы совместно построили большой центр технической поддержки БелАЗ. Выделили на льготных условиях большой участок земли, по программе развития моногородов обеспечили всю инфраструктуру. Сейчас возводим вторую очередь. Это будет первый в России мультибрендовый центр белорусской техники. Там будут продавать и обслуживать не только карьерные грузовики, тракторы, комбайны, всё навесное оборудование, шины, двигатели", - приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.
Подчеркивается, что объем товарооборота между компаниями Белоруссии и угольными предприятиями Кузбасса вышел на исторический максимум. Угледобывающие компании региона приобретают карьерные самосвалы "БелАЗ" различных серий, буровые установки СБШ, кабельную, конвейерную, проводниковую продукцию, запасные части к большегрузам белорусского производства. Также договорились расширить поставки общественного транспорта белорусского производства для городов Кузбасса.
«
"Половина парка производимых в Беларуси большегрузов работает на угольных предприятиях Кузбасса. В Белоруссию мы экспортируем уголь, алюминий, изделия из меди и стали. Перед нами стоит задача диверсифицироваться и расширять спектр товаров. К примеру, сегодня на встрече с губернатором Сергеем Цивилевым обсудили перечень строительных проектов, в которых будут участвовать белорусы. Это социальные и промышленные объекты сельского хозяйства. У региона амбициозная программа по развитию сельского хозяйства, уже сейчас ежегодный прирост- 15%. Губернатор ставит задачу углубления переработки молока в Кузбассе, анонсирован ряд важных проектов. Моя задача как посла и заместителя премьер-министра правительства республики - найти партнеров среди белорусских производителей", - рассказал Дмитрий Крутой.
Также в рамках рабочей встречи обсудили развитие туризма, организацию взаимных поездок. Стороны договорились о проработке возможностей организации прямого рейса Кемерово - Минск, в частности, о разработке программы субсидирования полетов для привлечения авиакомпаний. Дмитрий Крутой заверил, что в ближайшей перспективе белорусские турагентства включат в свою работу кузбасские направления горнолыжного и событийного туризма.
Кроме того, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко гость поблагодарил Сергея Цивилева за большой личный вклад в сотрудничество и пригласил делегацию региона во главе с губернатором посетить республику с официальным визитом осенью этого года. В это время в Белоруссии пройдут Дни культуры Кузбасса, намечена интересная программа. В рамках 80-летия освобождения республики от фашистских захватчиков запланирован ряд совместных инициатив с участием воспитанников кадетских училищ в памятных мероприятиях в Минске, закладке кедровых аллей.
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БелоруссияРоссияСергей ЦивилевКемеровская область
 
 
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