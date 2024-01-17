https://ria.ru/20240117/sotrudnichestvo-1921768275.html

В Китае заявили о намерении стимулировать сотрудничество с Тайванем

В Китае заявили о намерении стимулировать сотрудничество с Тайванем - РИА Новости, 17.01.2024

В Китае заявили о намерении стимулировать сотрудничество с Тайванем

Китай продолжит противостоять достижению независимости Тайваня, расширяя при этом обмены и стимулируя сотрудничество с островом, заявил на брифинге в среду... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:49

2024-01-17T07:49

2024-01-17T07:49

в мире

тайвань

китай

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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Китай продолжит противостоять достижению независимости Тайваня, расширяя при этом обмены и стимулируя сотрудничество с островом, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. "Результаты прошедших в этот раз в тайваньском регионе выборов показали, что Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не представляет основное мнение на острове", - заявил Чэнь Биньхуа. Он добавил, что результаты выборов не могут поставить под сомнение тот факт, что Тайвань является частью Китая, а также не могут изменить основную модель и направление развития отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и не остановят историческую тенденцию неизбежного воссоединения материкового Китая с островом. "Мы будем неуклонно придерживаться "Консенсуса 1992 года", воплощающего принцип "одного Китая", следовать общему стремлению соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива к миру, развитию, обменам и сотрудничеству, непоколебимо противостоять независимости Тайваня, поддерживать мир, расширять обмены, стимулировать сотрудничество, углублять интеграцию и продвигать воссоединение", - подчеркнул он. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова ДПП Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года. При этом ДПП по результатам выборов в субботу потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте). Она получила 51 место в парламенте, тогда как оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан - 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240117/tayvan-1921766520.html

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тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, тайвань, китай