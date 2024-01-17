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В Иране выразили готовность укреплять сотрудничество с Пакистаном - РИА Новости, 17.01.2024
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02:48 17.01.2024
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В Иране выразили готовность укреплять сотрудничество с Пакистаном
В Иране выразили готовность укреплять сотрудничество с Пакистаном - РИА Новости, 17.01.2024
В Иране выразили готовность укреплять сотрудничество с Пакистаном
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром на полях экономического... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:48
2024-01-17T02:48
в мире
иран
пакистан
хосейн амир абдоллахиан
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром на полях экономического форума в Давосе заявил о готовности Тегерана укреплять сотрудничество в Исламабадом в энергетической и нефтегазовой сферах, передает внешнеполитическое ведомство Ирана. Сообщение МИД Ирана о встрече политиков, прошедшей во вторник в Давосе, появилось на фоне данных об ударе Тегерана по территории Пакистана. Ведомство не уточняет, обсуждали ли стороны этот удар. "Амир Абдоллахиан приветствовал развитие приграничных рынков двух стран и заявил, что Иран готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в энергетической, нефтяной, газовой сферах и сфере электроэнергетики", - говорится в сообщении иранского МИДа. Министр выразил удовлетворение развивающимися отношениями Тегерана и Исламабада и заявил, что "целью лидеров двух стран является увеличение объема товарооборота до 5 миллиардов долларов", то есть вдвое по сравнению с текущими показателями. Он назвал отношения Ирана и Пакистана "глубокими и историческими", подчеркнув "готовность Ирана максимально расширять отношения между двумя странами". Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана. Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия. В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль", ведущая борьбу против правительства исламской республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты. Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.
https://ria.ru/20240117/soglasheniya-1921754492.html
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в мире, иран, пакистан, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Иран, Пакистан, Хосейн Амир Абдоллахиан
В Иране выразили готовность укреплять сотрудничество с Пакистаном

Глава МИД Ирана заявил о готовности страны укреплять сотрудничество с Пакистаном

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром на полях экономического форума в Давосе заявил о готовности Тегерана укреплять сотрудничество в Исламабадом в энергетической и нефтегазовой сферах, передает внешнеполитическое ведомство Ирана.
Сообщение МИД Ирана о встрече политиков, прошедшей во вторник в Давосе, появилось на фоне данных об ударе Тегерана по территории Пакистана. Ведомство не уточняет, обсуждали ли стороны этот удар.
"Амир Абдоллахиан приветствовал развитие приграничных рынков двух стран и заявил, что Иран готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в энергетической, нефтяной, газовой сферах и сфере электроэнергетики", - говорится в сообщении иранского МИДа.
Министр выразил удовлетворение развивающимися отношениями Тегерана и Исламабада и заявил, что "целью лидеров двух стран является увеличение объема товарооборота до 5 миллиардов долларов", то есть вдвое по сравнению с текущими показателями. Он назвал отношения Ирана и Пакистана "глубокими и историческими", подчеркнув "готовность Ирана максимально расширять отношения между двумя странами".
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Глава МИД Ирана заявил о необходимости реализации соглашений с Пакистаном
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Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.
Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.
В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль", ведущая борьбу против правительства исламской республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.
Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.
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