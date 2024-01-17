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Глава МИД Ирана заявил о необходимости реализации соглашений с Пакистаном - РИА Новости, 17.01.2024
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01:43 17.01.2024 (обновлено: 02:22 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/soglasheniya-1921754492.html
Глава МИД Ирана заявил о необходимости реализации соглашений с Пакистаном
Глава МИД Ирана заявил о необходимости реализации соглашений с Пакистаном - РИА Новости, 17.01.2024
Глава МИД Ирана заявил о необходимости реализации соглашений с Пакистаном
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром на полях экономического... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:43
2024-01-17T02:22
в мире
иран
пакистан
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром на полях экономического форума в Давосе подчеркнул необходимость отслеживания реализации соглашений двух стран в сфере борьбы с терроризмом, передает внешнеполитическое ведомство исламской республики.Сообщение МИД Ирана о встрече политиков во вторник в Давосе появилось на фоне данных об ударе Ирана по территории Пакистана. Ведомство не уточняет, обсуждали ли стороны этот удар."Глава дипломатического аппарата нашей страны поблагодарил Пакистан за выражение сочувствия в связи с недавней террористической атакой (на кладбище - ред.) Гользар-е Шахада (в городе - ред.) Керман, назвал вопрос борьбы с терроризмом одним из важных вопросов, привлекающих внимание обеих стран, и подчеркнул необходимость отслеживания реализации предыдущих соглашений в этой сфере, (заключенных - ред.) между заинтересованными сторонами двух государств", - говорится в сообщении иранского МИДа.Третьего января в городе Керман на юго-востоке Ирана в результате взрывов во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани погибли 89 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок.Во вторник КСИР заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана. Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в котором погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль", ведущая борьбу против правительства исламской республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.
https://ria.ru/20240117/gaza-1921752443.html
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в мире, иран, пакистан
В мире, Иран, Пакистан
Глава МИД Ирана заявил о необходимости реализации соглашений с Пакистаном

Глава МИД Ирана: вопрос борьбы с терроризмом важен в отношениях с Пакистаном

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром на полях экономического форума в Давосе подчеркнул необходимость отслеживания реализации соглашений двух стран в сфере борьбы с терроризмом, передает внешнеполитическое ведомство исламской республики.
Сообщение МИД Ирана о встрече политиков во вторник в Давосе появилось на фоне данных об ударе Ирана по территории Пакистана. Ведомство не уточняет, обсуждали ли стороны этот удар.
"Глава дипломатического аппарата нашей страны поблагодарил Пакистан за выражение сочувствия в связи с недавней террористической атакой (на кладбище - ред.) Гользар-е Шахада (в городе - ред.) Керман, назвал вопрос борьбы с терроризмом одним из важных вопросов, привлекающих внимание обеих стран, и подчеркнул необходимость отслеживания реализации предыдущих соглашений в этой сфере, (заключенных - ред.) между заинтересованными сторонами двух государств", - говорится в сообщении иранского МИДа.
Третьего января в городе Керман на юго-востоке Ирана в результате взрывов во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани погибли 89 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок.
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Во вторник КСИР заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана. Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.
В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в котором погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль", ведущая борьбу против правительства исламской республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.
Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.
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