https://ria.ru/20240117/snegokat-1921848552.html

На Урале ребенка прокатили на снегокате, привязанном к автомобилю

На Урале ребенка прокатили на снегокате, привязанном к автомобилю - РИА Новости, 17.01.2024

На Урале ребенка прокатили на снегокате, привязанном к автомобилю

Свердловские госавтоинспекторы проверят, зачем водитель прокатил ребенка на привязанном к автомобилю снегокате по оживленной дороге поселка Бобровского под... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:50

2024-01-17T13:50

2024-01-17T17:15

происшествия

екатеринбург

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Свердловские госавтоинспекторы проверят, зачем водитель прокатил ребенка на привязанном к автомобилю снегокате по оживленной дороге поселка Бобровского под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По данному факту Госавтоинспекция проведет проверку", – сказала собеседница агентства. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что личность водителя установлена. Им оказался местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. "В настоящее время подозреваемый – 59-лений житель данного населенного пункта – добровольно явился в полицию для дачи объяснений. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД", - написала она в Telegram-канале. Отмечается, что в рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.Ранее в местных соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой водитель черной иномарки катает ребенка по оживленной трассе на снегокате, привязанном к машине. В один момент на ребенка чуть не наезжает легковушка, но он чудом успевает проскочить. По предварительной информации, инцидент случился на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском под Екатеринбургом, везти несовершеннолетнего таким экстремальным образом мог его родитель, отмечали пользователи интернета.

https://ria.ru/20231104/vanna-1907459357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, авто, гибдд мвд рф