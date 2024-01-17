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На Урале ребенка прокатили на снегокате, привязанном к автомобилю - РИА Новости, 17.01.2024
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13:50 17.01.2024 (обновлено: 17:15 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/snegokat-1921848552.html
На Урале ребенка прокатили на снегокате, привязанном к автомобилю
На Урале ребенка прокатили на снегокате, привязанном к автомобилю - РИА Новости, 17.01.2024
На Урале ребенка прокатили на снегокате, привязанном к автомобилю
Свердловские госавтоинспекторы проверят, зачем водитель прокатил ребенка на привязанном к автомобилю снегокате по оживленной дороге поселка Бобровского под... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:50
2024-01-17T17:15
происшествия
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авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Свердловские госавтоинспекторы проверят, зачем водитель прокатил ребенка на привязанном к автомобилю снегокате по оживленной дороге поселка Бобровского под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По данному факту Госавтоинспекция проведет проверку", – сказала собеседница агентства. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что личность водителя установлена. Им оказался местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. "В настоящее время подозреваемый – 59-лений житель данного населенного пункта – добровольно явился в полицию для дачи объяснений. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД", - написала она в Telegram-канале. Отмечается, что в рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.Ранее в местных соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой водитель черной иномарки катает ребенка по оживленной трассе на снегокате, привязанном к машине. В один момент на ребенка чуть не наезжает легковушка, но он чудом успевает проскочить. По предварительной информации, инцидент случился на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском под Екатеринбургом, везти несовершеннолетнего таким экстремальным образом мог его родитель, отмечали пользователи интернета.
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, авто, гибдд мвд рф
Происшествия, Екатеринбург, Авто, ГИБДД МВД РФ
На Урале ребенка прокатили на снегокате, привязанном к автомобилю

ГАИ на Урале проверяет историю с ребенком на снегокате, привязанном к автомобилю

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Свердловские госавтоинспекторы проверят, зачем водитель прокатил ребенка на привязанном к автомобилю снегокате по оживленной дороге поселка Бобровского под Екатеринбургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По данному факту Госавтоинспекция проведет проверку", – сказала собеседница агентства.
Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что личность водителя установлена. Им оказался местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. "В настоящее время подозреваемый – 59-лений житель данного населенного пункта – добровольно явился в полицию для дачи объяснений. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД", - написала она в Telegram-канале. Отмечается, что в рамках доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее в местных соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой водитель черной иномарки катает ребенка по оживленной трассе на снегокате, привязанном к машине. В один момент на ребенка чуть не наезжает легковушка, но он чудом успевает проскочить. По предварительной информации, инцидент случился на перекрестке улиц Комиссарова и Краснодеревцев в поселке Бобровском под Екатеринбургом, везти несовершеннолетнего таким экстремальным образом мог его родитель, отмечали пользователи интернета.
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