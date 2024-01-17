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В Челябинской области возведенный на озере храм из снега ушел под воду - РИА Новости, 17.01.2024
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Религия
 
13:27 17.01.2024 (обновлено: 13:34 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/sneg-1921842727.html
В Челябинской области возведенный на озере храм из снега ушел под воду
В Челябинской области возведенный на озере храм из снега ушел под воду - РИА Новости, 17.01.2024
В Челябинской области возведенный на озере храм из снега ушел под воду
Построенный из снега на озере Тургояк в Челябинской области храм ушел под воду, сообщила пресс-служба Челябинской епархии. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:27
2024-01-17T13:34
религия
миасс
челябинская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Построенный из снега на озере Тургояк в Челябинской области храм ушел под воду, сообщила пресс-служба Челябинской епархии. По данным епархии, на озере Тургояк в январе велось строительство часовни из снега - на льду вырастала точная копия старинного Петропавловского собора, который стоял в Миассе до революции. В нем служил недавно канонизированный священномученик Василий Носов. В 1937 году батюшку расстреляли, а храм разрушили. "Сегодня в Миассе ожидали приезда митрополита Челябинского и Миасского Алексия для малого освящения воды в купели снежного храма на Тургояке. Однако ночью сооружение ушло под лед. Никто из строителей или работников базы "Форелька", по инициативе владельцев которой и возводилось часовня, не пострадал", - говорится в сообщении. В причинах случившегося организаторам предстоит разобраться, но, вероятно, снежный храм утонул из-за технических нарушений, уточняет епархия. "Дело в том, что в прошлые годы строители сначала вырезали прорубь и над ней возводили часовню. В этом же году решили сначала построить величественное снежное сооружение, а после – вырубить иордань", - поясняется в сообщении. По мнению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, данный случай – повод задуматься. "Этот случай – повод для миассцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Возвели из снега и льда на несколько дней… Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда", – цитирует пресс-служба епархии слова митрополита. В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что сообщений в экстренные службы об инциденте с храмом не поступало, и подтвердили, что пострадавших нет.
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миасс, челябинская область, россия
Религия, Миасс, Челябинская область, Россия
В Челябинской области возведенный на озере храм из снега ушел под воду

Возведенный на озере Тургояк в Челябинской области храм из снега ушел под воду

© Фото : Православие на Южном Урале/TelegramВозведенный из снега храм на озере Тургояк в Челябинской области
Возведенный из снега храм на озере Тургояк в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : Православие на Южном Урале/Telegram
Возведенный из снега храм на озере Тургояк в Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Построенный из снега на озере Тургояк в Челябинской области храм ушел под воду, сообщила пресс-служба Челябинской епархии.
По данным епархии, на озере Тургояк в январе велось строительство часовни из снега - на льду вырастала точная копия старинного Петропавловского собора, который стоял в Миассе до революции. В нем служил недавно канонизированный священномученик Василий Носов. В 1937 году батюшку расстреляли, а храм разрушили.
«
"Сегодня в Миассе ожидали приезда митрополита Челябинского и Миасского Алексия для малого освящения воды в купели снежного храма на Тургояке. Однако ночью сооружение ушло под лед. Никто из строителей или работников базы "Форелька", по инициативе владельцев которой и возводилось часовня, не пострадал", - говорится в сообщении.
В причинах случившегося организаторам предстоит разобраться, но, вероятно, снежный храм утонул из-за технических нарушений, уточняет епархия. "Дело в том, что в прошлые годы строители сначала вырезали прорубь и над ней возводили часовню. В этом же году решили сначала построить величественное снежное сооружение, а после – вырубить иордань", - поясняется в сообщении.
По мнению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, данный случай – повод задуматься. "Этот случай – повод для миассцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Возвели из снега и льда на несколько дней… Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда", – цитирует пресс-служба епархии слова митрополита.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что сообщений в экстренные службы об инциденте с храмом не поступало, и подтвердили, что пострадавших нет.
 
РелигияМиассЧелябинская областьРоссия
 
 
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