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В Челябинской области возведенный на озере храм из снега ушел под воду

В Челябинской области возведенный на озере храм из снега ушел под воду - РИА Новости, 17.01.2024

В Челябинской области возведенный на озере храм из снега ушел под воду

Построенный из снега на озере Тургояк в Челябинской области храм ушел под воду, сообщила пресс-служба Челябинской епархии. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:27

2024-01-17T13:27

2024-01-17T13:34

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Построенный из снега на озере Тургояк в Челябинской области храм ушел под воду, сообщила пресс-служба Челябинской епархии. По данным епархии, на озере Тургояк в январе велось строительство часовни из снега - на льду вырастала точная копия старинного Петропавловского собора, который стоял в Миассе до революции. В нем служил недавно канонизированный священномученик Василий Носов. В 1937 году батюшку расстреляли, а храм разрушили. "Сегодня в Миассе ожидали приезда митрополита Челябинского и Миасского Алексия для малого освящения воды в купели снежного храма на Тургояке. Однако ночью сооружение ушло под лед. Никто из строителей или работников базы "Форелька", по инициативе владельцев которой и возводилось часовня, не пострадал", - говорится в сообщении. В причинах случившегося организаторам предстоит разобраться, но, вероятно, снежный храм утонул из-за технических нарушений, уточняет епархия. "Дело в том, что в прошлые годы строители сначала вырезали прорубь и над ней возводили часовню. В этом же году решили сначала построить величественное снежное сооружение, а после – вырубить иордань", - поясняется в сообщении. По мнению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, данный случай – повод задуматься. "Этот случай – повод для миассцев задуматься над своей духовной жизнью. Ведь строители возвели снежную часовню в виде Петропавловского храма, некогда украшавшего Миасс. Возвели из снега и льда на несколько дней… Не пришла ли пора восстановить храм апостолов Петра и Павла на его историческом месте? Из камня и навсегда", – цитирует пресс-служба епархии слова митрополита. В пресс-центре ГУМЧС России по региону добавили, что сообщений в экстренные службы об инциденте с храмом не поступало, и подтвердили, что пострадавших нет.

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миасс, челябинская область, россия