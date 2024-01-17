https://ria.ru/20240117/smyagchenie-1921922448.html
ГД изучит возможность смягчения наказаний за ненасильственные преступления
ГД изучит возможность смягчения наказаний за ненасильственные преступления - РИА Новости, 17.01.2024
ГД изучит возможность смягчения наказаний за ненасильственные преступления
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить предложения по смягчению наказаний за ненасильственные преступления, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:26
2024-01-17T18:26
2024-01-17T20:22
вячеслав володин
госдума рф
общество
владимир путин
михаил мишустин
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить предложения по смягчению наказаний за ненасильственные преступления, сообщила пресс-служба ведомства."Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции подготовить предложения по совершенствованию уголовного наказания за преступления, совершенные без применения насилия или угрозы его применения", — говорится в заявлении.По словам Володина, такое поручение дал президент Владимир Путин.Он отметил, что комитеты совместно с профильными ведомствами, Генеральной прокуратурой и Верховным судом должны изучить правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законодательства.Спикер Госдумы также призвал привлечь к работе комитет по экономической политике, поскольку в большинстве случаев речь идет об экономических преступлениях, а также обсудить этот вопрос с предпринимательским сообществом и учесть их предложения.Как сообщается на сайте Кремля, срок исполнения поручения президента — 1 июля. Ответственными за выполнение глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и генерального прокурора Игоря Краснова.
https://ria.ru/20240117/nakazanie-1921815605.html
https://ria.ru/20240117/peskov-1921810241.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, общество, владимир путин, михаил мишустин, игорь краснов
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Игорь Краснов
ГД изучит возможность смягчения наказаний за ненасильственные преступления
Володин поручил проработать смягчение наказаний за ненасильственные преступления