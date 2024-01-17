https://ria.ru/20240117/smyagchenie-1921922448.html

ГД изучит возможность смягчения наказаний за ненасильственные преступления

ГД изучит возможность смягчения наказаний за ненасильственные преступления - РИА Новости, 17.01.2024

ГД изучит возможность смягчения наказаний за ненасильственные преступления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить предложения по смягчению наказаний за ненасильственные преступления, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:26

2024-01-17T18:26

2024-01-17T20:22

вячеслав володин

госдума рф

общество

владимир путин

михаил мишустин

игорь краснов

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить предложения по смягчению наказаний за ненасильственные преступления, сообщила пресс-служба ведомства."Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции подготовить предложения по совершенствованию уголовного наказания за преступления, совершенные без применения насилия или угрозы его применения", — говорится в заявлении.По словам Володина, такое поручение дал президент Владимир Путин.Он отметил, что комитеты совместно с профильными ведомствами, Генеральной прокуратурой и Верховным судом должны изучить правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законодательства.Спикер Госдумы также призвал привлечь к работе комитет по экономической политике, поскольку в большинстве случаев речь идет об экономических преступлениях, а также обсудить этот вопрос с предпринимательским сообществом и учесть их предложения.Как сообщается на сайте Кремля, срок исполнения поручения президента — 1 июля. Ответственными за выполнение глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева и генерального прокурора Игоря Краснова.

https://ria.ru/20240117/nakazanie-1921815605.html

https://ria.ru/20240117/peskov-1921810241.html

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вячеслав володин, госдума рф, общество, владимир путин, михаил мишустин, игорь краснов