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Шварценеггера отпустили после задержания на таможенном контроле в Мюнхене - РИА Новости, 17.01.2024
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Шоубиз
 
20:59 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/shvartsenegger-1921943981.html
Шварценеггера отпустили после задержания на таможенном контроле в Мюнхене
Шварценеггера отпустили после задержания на таможенном контроле в Мюнхене - РИА Новости, 17.01.2024
Шварценеггера отпустили после задержания на таможенном контроле в Мюнхене
Известного актера Арнольда Шварценеггера отпустили в аэропорту Мюнхена через несколько часов после того, как он был задержан при прохождении таможенного... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:59
2024-01-17T20:59
шоубиз
мюнхен
арнольд шварценеггер
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Известного актера Арнольда Шварценеггера отпустили в аэропорту Мюнхена через несколько часов после того, как он был задержан при прохождении таможенного контроля из-за дорогих наручных часов, сообщило издание Bild. Шварценеггер в среду прилетел в Мюнхен, чтобы далее отправиться на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле. При нем были наручные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet, стоимость которых владелец оценил примерно в 20 тысяч евро. Из-за них при прохождении таможни актер и был задержан. "В 16:45 (18:45 мск) Арни наконец освобождают, и первое, что он делает — закуривает сигару в машине", - пишет Bild. Сообщается, что Шварценеггера тщательно допрашивали, после чего потребовали от него заплатить 35 тысяч евро: 26 тысяч за часы, 4 тысячи налог и 5 тысяч штраф. Ситуация осложнилась тем, что половину стоимости актер должен был заплатить наличными, которых у него не было. В итоге офицер сопроводил Шварценеггера в отделение банка. Сам актер пытался объяснить, что намеревается продать часы на благотворительном аукционе, но его аргументы не были услышаны.
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мюнхен, арнольд шварценеггер, в мире
Шоубиз, Мюнхен, Арнольд Шварценеггер, В мире
Шварценеггера отпустили после задержания на таможенном контроле в Мюнхене

Шварценеггера отпустили после задержания на контроле в аэропорту Мюнхена

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Известного актера Арнольда Шварценеггера отпустили в аэропорту Мюнхена через несколько часов после того, как он был задержан при прохождении таможенного контроля из-за дорогих наручных часов, сообщило издание Bild.
Шварценеггер в среду прилетел в Мюнхен, чтобы далее отправиться на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле. При нем были наручные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet, стоимость которых владелец оценил примерно в 20 тысяч евро. Из-за них при прохождении таможни актер и был задержан.
"В 16:45 (18:45 мск) Арни наконец освобождают, и первое, что он делает — закуривает сигару в машине", - пишет Bild.
Сообщается, что Шварценеггера тщательно допрашивали, после чего потребовали от него заплатить 35 тысяч евро: 26 тысяч за часы, 4 тысячи налог и 5 тысяч штраф. Ситуация осложнилась тем, что половину стоимости актер должен был заплатить наличными, которых у него не было. В итоге офицер сопроводил Шварценеггера в отделение банка.
Сам актер пытался объяснить, что намеревается продать часы на благотворительном аукционе, но его аргументы не были услышаны.
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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