https://ria.ru/20240117/shakhty-1921828808.html

Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах

Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024

Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах

Информация о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах мог быть беспилотник, не подтверждается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:44

2024-01-17T12:44

2024-01-17T16:14

шахты

ростовская область

происшествия

василий голубев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости. Информация о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах мог быть беспилотник, не подтверждается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале."В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало", — написал он.Ранее в среду в МЧС сообщили, что при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали девять человек. Сейчас спасатели полностью ликвидировали возгорание. По данным властей города, пожару на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" предшествовал взрыв.

https://ria.ru/20240117/bespilotnik-1921833377.html

шахты

ростовская область

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шахты, ростовская область, происшествия, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)