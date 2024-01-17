Рейтинг@Mail.ru
Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 17.01.2024 (обновлено: 16:14 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/shakhty-1921828808.html
Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах
Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024
Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах
Информация о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах мог быть беспилотник, не подтверждается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:44
2024-01-17T16:14
шахты
ростовская область
происшествия
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921887811_0:110:3078:1841_1920x0_80_0_0_6e702848753bf26dcaeda17188508bef.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости. Информация о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах мог быть беспилотник, не подтверждается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.&quot;В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало&quot;, — написал он.Ранее в среду в МЧС сообщили, что при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали девять человек. Сейчас спасатели полностью ликвидировали возгорание. По данным властей города, пожару на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" предшествовал взрыв.
https://ria.ru/20240117/bespilotnik-1921833377.html
шахты
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921887811_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d9b299c198398f871c7f724976a8a572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шахты, ростовская область, происшествия, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Шахты, Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах

Голубев: данные о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах не подтверждаются

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПоследствия пожара на заводе "Авангард" в Ростовской области. 17 января 2024
Последствия пожара на заводе Авангард в Ростовской области. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Последствия пожара на заводе "Авангард" в Ростовской области. 17 января 2024
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости. Информация о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах мог быть беспилотник, не подтверждается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.
«

"В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало", — написал он.

Ранее в среду в МЧС сообщили, что при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали девять человек. Сейчас спасатели полностью ликвидировали возгорание.
По данным властей города, пожару на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" предшествовал взрыв.
Дивизион зенитной ракетной системы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Вчера, 13:00
 
ШахтыРостовская областьПроисшествияВасилий ГолубевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала