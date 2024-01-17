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Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах
Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024
Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах
Информация о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах мог быть беспилотник, не подтверждается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:44
2024-01-17T12:44
2024-01-17T16:14
шахты
ростовская область
происшествия
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв — РИА Новости. Информация о том, что причиной пожара на заводе в Шахтах мог быть беспилотник, не подтверждается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале."В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало", — написал он.Ранее в среду в МЧС сообщили, что при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали девять человек. Сейчас спасатели полностью ликвидировали возгорание. По данным властей города, пожару на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" предшествовал взрыв.
https://ria.ru/20240117/bespilotnik-1921833377.html
шахты
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шахты, ростовская область, происшествия, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Шахты, Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Губернатор опроверг сообщение о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах
Голубев: данные о дроне как причине пожара на заводе в Шахтах не подтверждаются