https://ria.ru/20240117/sberbank-1921846537.html

Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ

Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ - РИА Новости, 17.01.2024

Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ

Сбербанк в прошлом году заработал рекордную прибыль по РСБУ в 1,493 триллиона рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:40

2024-01-17T13:40

2024-01-17T13:45

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сбербанк в прошлом году заработал рекордную прибыль по РСБУ в 1,493 триллиона рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "Чистая прибыль Сбербанка за 12 месяцев 2023 года составила 1,493 триллиона рублей при рентабельности капитала в 24,7 процента. В декабре Сбербанк заработал 115,6 миллиарда рублей чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21 процент", — говорится в заявлении.В 2022 году чистая прибыль Сбербанка в декабре выросла на 40,1 процента по сравнению с результатом 2021 года — до 125,5 миллиарда рублей, а прибыль за весь год составила 300,2 миллиарда рублей против 1,237 триллиона рублей годом ранее.

https://ria.ru/20230316/gazprom-1858294580.html

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экономика, сбербанк россии