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Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ - РИА Новости, 17.01.2024
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13:40 17.01.2024 (обновлено: 13:45 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/sberbank-1921846537.html
Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ
Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ - РИА Новости, 17.01.2024
Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ
Сбербанк в прошлом году заработал рекордную прибыль по РСБУ в 1,493 триллиона рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:40
2024-01-17T13:45
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сбербанк в прошлом году заработал рекордную прибыль по РСБУ в 1,493 триллиона рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. &quot;Чистая прибыль Сбербанка за 12 месяцев 2023 года составила 1,493 триллиона рублей при рентабельности капитала в 24,7 процента. В декабре Сбербанк заработал 115,6 миллиарда рублей чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21 процент&quot;, — говорится в заявлении.В 2022 году чистая прибыль Сбербанка в декабре выросла на 40,1 процента по сравнению с результатом 2021 года — до 125,5 миллиарда рублей, а прибыль за весь год составила 300,2 миллиарда рублей против 1,237 триллиона рублей годом ранее.
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экономика, сбербанк россии
Экономика, Сбербанк России
Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ

Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ в 1,5 триллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сбербанк в прошлом году заработал рекордную прибыль по РСБУ в 1,493 триллиона рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
«

"Чистая прибыль Сбербанка за 12 месяцев 2023 года составила 1,493 триллиона рублей при рентабельности капитала в 24,7 процента. В декабре Сбербанк заработал 115,6 миллиарда рублей чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21 процент", — говорится в заявлении.

В 2022 году чистая прибыль Сбербанка в декабре выросла на 40,1 процента по сравнению с результатом 2021 года — до 125,5 миллиарда рублей, а прибыль за весь год составила 300,2 миллиарда рублей против 1,237 триллиона рублей годом ранее.
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