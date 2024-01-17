https://ria.ru/20240117/sberbank-1921846537.html
Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ
Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ - РИА Новости, 17.01.2024
Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ
Сбербанк в прошлом году заработал рекордную прибыль по РСБУ в 1,493 триллиона рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:40
2024-01-17T13:40
2024-01-17T13:45
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сбербанк в прошлом году заработал рекордную прибыль по РСБУ в 1,493 триллиона рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "Чистая прибыль Сбербанка за 12 месяцев 2023 года составила 1,493 триллиона рублей при рентабельности капитала в 24,7 процента. В декабре Сбербанк заработал 115,6 миллиарда рублей чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21 процент", — говорится в заявлении.В 2022 году чистая прибыль Сбербанка в декабре выросла на 40,1 процента по сравнению с результатом 2021 года — до 125,5 миллиарда рублей, а прибыль за весь год составила 300,2 миллиарда рублей против 1,237 триллиона рублей годом ранее.
https://ria.ru/20230316/gazprom-1858294580.html
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экономика, сбербанк россии
Экономика, Сбербанк России
Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ
Сбербанк в 2023 году заработал рекордную прибыль по РСБУ в 1,5 триллиона рублей
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сбербанк в прошлом году заработал рекордную прибыль по РСБУ в 1,493 триллиона рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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"Чистая прибыль Сбербанка за 12 месяцев 2023 года составила 1,493 триллиона рублей при рентабельности капитала в 24,7 процента. В декабре Сбербанк заработал 115,6 миллиарда рублей чистой прибыли, рентабельность капитала составила 21 процент", — говорится в заявлении.
В 2022 году чистая прибыль Сбербанка в декабре выросла на 40,1 процента по сравнению с результатом 2021 года — до 125,5 миллиарда рублей, а прибыль за весь год составила 300,2 миллиарда рублей против 1,237 триллиона рублей годом ранее.
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2022 году снизилась на 72,2 процента