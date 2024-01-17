https://ria.ru/20240117/rossiya-1921844765.html

Блинкен заявил, что Россия обладает огромными ресурсами для ведения СВО

Блинкен заявил, что Россия обладает огромными ресурсами для ведения СВО - РИА Новости, 17.01.2024

Блинкен заявил, что Россия обладает огромными ресурсами для ведения СВО

Россия обладает огромными ресурсами для ведения специальной военной операции на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:36

2024-01-17T13:36

2024-01-17T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

энтони блинкен

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия обладает огромными ресурсами для ведения специальной военной операции на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Это яростный бой. Россия обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает (в специальную военную операцию - ред.)", - заявил Блинкен в Давосе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

россия

украина

сша

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, энтони блинкен, сша, ситуация в днр и лнр