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Блинкен заявил, что Россия обладает огромными ресурсами для ведения СВО - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/rossiya-1921844765.html
Блинкен заявил, что Россия обладает огромными ресурсами для ведения СВО
Блинкен заявил, что Россия обладает огромными ресурсами для ведения СВО - РИА Новости, 17.01.2024
Блинкен заявил, что Россия обладает огромными ресурсами для ведения СВО
Россия обладает огромными ресурсами для ведения специальной военной операции на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:36
2024-01-17T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
энтони блинкен
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия обладает огромными ресурсами для ведения специальной военной операции на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Это яростный бой. Россия обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает (в специальную военную операцию - ред.)", - заявил Блинкен в Давосе. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, россия, украина, энтони блинкен, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Энтони Блинкен, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Блинкен заявил, что Россия обладает огромными ресурсами для ведения СВО

Блинкен: Россия обладает огромными ресурсами, которые вкладывает в СВО

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия обладает огромными ресурсами для ведения специальной военной операции на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Это яростный бой. Россия обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает (в специальную военную операцию - ред.)", - заявил Блинкен в Давосе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году
10 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЭнтони БлинкенСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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