https://ria.ru/20240117/rody-1921921850.html

В Щелковском перинатальном центре приняли 35-тысячные роды

В Щелковском перинатальном центре приняли 35-тысячные роды - РИА Новости, 17.01.2024

В Щелковском перинатальном центре приняли 35-тысячные роды

Врачи Щелковского перинатального центра в среду приняли 35-тысячные роды, на свет появилась девочка ростом 50 сантиметров и весом 3000 граммов, сообщает... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:21

2024-01-17T18:21

2024-01-17T18:21

новости подмосковья

щелково

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Врачи Щелковского перинатального центра в среду приняли 35-тысячные роды, на свет появилась девочка ростом 50 сантиметров и весом 3000 граммов, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Роды прошли с помощью операции кесарево сечение. Мама и дочка чувствуют себя хорошо и скоро их выпишут домой. "Профессионализм щелковских врачей ежедневно помогает десяткам семей обрести главное счастье в их жизни. Благодаря их работе Щелково уже не один год занимает лидерские позиции в Московской области по количеству принятых родов. Желаю команде Щелковского перинатального центра развития и роста на благо округа и страны", — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, слова которого приводит пресс-служба. В Щелково приезжают рожать из столицы, других округов Подмосковья и из других стран, говорится в сообщении. В перинатальном центре решают множество сложных задач и помогают новорожденным с тяжелыми пороками развития. За прошлый год в Щелкове появились на свет 6115 детей.

https://ria.ru/20231208/luchshiy_vrach_podmoskovya-1914686367.html

щелково

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, московская область (подмосковье)