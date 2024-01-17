https://ria.ru/20240117/rody-1921921850.html
В Щелковском перинатальном центре приняли 35-тысячные роды
В Щелковском перинатальном центре приняли 35-тысячные роды - РИА Новости, 17.01.2024
В Щелковском перинатальном центре приняли 35-тысячные роды
Врачи Щелковского перинатального центра в среду приняли 35-тысячные роды, на свет появилась девочка ростом 50 сантиметров и весом 3000 граммов, сообщает... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:21
2024-01-17T18:21
2024-01-17T18:21
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Врачи Щелковского перинатального центра в среду приняли 35-тысячные роды, на свет появилась девочка ростом 50 сантиметров и весом 3000 граммов, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Роды прошли с помощью операции кесарево сечение. Мама и дочка чувствуют себя хорошо и скоро их выпишут домой. "Профессионализм щелковских врачей ежедневно помогает десяткам семей обрести главное счастье в их жизни. Благодаря их работе Щелково уже не один год занимает лидерские позиции в Московской области по количеству принятых родов. Желаю команде Щелковского перинатального центра развития и роста на благо округа и страны", — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, слова которого приводит пресс-служба. В Щелково приезжают рожать из столицы, других округов Подмосковья и из других стран, говорится в сообщении. В перинатальном центре решают множество сложных задач и помогают новорожденным с тяжелыми пороками развития. За прошлый год в Щелкове появились на свет 6115 детей.
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РИА Новости
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щелково, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Щелково, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Врачи Щелковского перинатального центра в среду приняли 35-тысячные роды, на свет появилась девочка ростом 50 сантиметров и весом 3000 граммов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Роды прошли с помощью операции кесарево сечение. Мама и дочка чувствуют себя хорошо и скоро их выпишут домой.
Врач Щелковской больницы стала лучшей в Подмосковье
"Профессионализм щелковских врачей ежедневно помогает десяткам семей обрести главное счастье в их жизни. Благодаря их работе Щелково уже не один год занимает лидерские позиции в Московской области
по количеству принятых родов. Желаю команде Щелковского перинатального центра развития и роста на благо округа и страны", — сказал глава городского округа Щелково
Андрей Булгаков, слова которого приводит пресс-служба.
В Щелково приезжают рожать из столицы, других округов Подмосковья и из других стран, говорится в сообщении.
В перинатальном центре решают множество сложных задач и помогают новорожденным с тяжелыми пороками развития. За прошлый год в Щелкове появились на свет 6115 детей.