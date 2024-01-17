https://ria.ru/20240117/rets-1921857285.html

РЭЦ поддержал экспорт в Турцию на $1,8 млрд в 2023 году

РЭЦ поддержал экспорт в Турцию на $1,8 млрд в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2024

РЭЦ поддержал экспорт в Турцию на $1,8 млрд в 2023 году

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2023 году поддержал экспорт в Турцию на сумму более 1,8 миллиарда долларов, сообщает центр. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:24

2024-01-17T14:24

2024-01-17T14:24

экономика

россия

турция

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2023 году поддержал экспорт в Турцию на сумму более 1,8 миллиарда долларов, сообщает центр."Всего в 2023 году РЭЦ оказал поддержку экспорту в Турцию на сумму более 1,8 миллиарда долларов. В структуре российского экспорта в Турцию основная доля поставок приходится на минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, машин и оборудования. В Турции активно развиваются автомобилестроение, машиностроение, оборонная и аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты и финансовый сектор", - говорится в сообщении."Несмотря на активно развивающийся промышленной сектор и тот факт, что производство более половины товаров основано на импорте сырья и производных для переработки, Турция заинтересована в импорте широкого спектра несырьевой продукции в различных сферах производства", - рассказал представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.Он подчеркнул, что торговлю с этой страной отличают свои особенности. Они связаны с высокой конкуренцией на турецком рынке, тарифными и нетарифными ограничениями импорта.В связи с этим РЭЦ оказывает помощь в освоении турецкого рынка в удобном для экспортеров формате, что помогает избежать ошибок и возможных разочарований."В рамках международных консультаций по тем или иным направлениям в качестве экспертов мы приглашаем представителей профильных ассоциаций и объединений, руководителей компаний, консалтинговые агентства, сертификационные центры и других заинтересованных лиц", - рассказал Сафин.Он добавил, что перспективным экспортерам также доступны такие услуги РЭЦ, как поиск иностранного покупателя, где формируется перечень потенциальных покупателей, проявивших интерес к российской продукции."Мы оказываем содействие при коммуникации с турецкой стороной, сопровождая предметные переговоры российских экспортеров в рамках услуги "Поиск партнера. Организация переговоров". Благодаря такому системному подходу появляется больше возможностей для оперативной поддержки экспортеров и увеличению шансов на достижение положительных результатов", - отметил представитель центра.По его словам, также большой популярностью пользуется услуга "Поиск российского поставщика" для турецких компаний, которые формируют запрос по требуемой импортной продукции, после чего анкета направляется клиентским менеджерам РЭЦ и центрам поддержки экспорта (ЦПЭ) российских регионов.

https://ria.ru/20240116/rets-1921679910.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, турция, российский экспортный центр (рэц)