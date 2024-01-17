https://ria.ru/20240117/rets-1921857285.html
РЭЦ поддержал экспорт в Турцию на $1,8 млрд в 2023 году
РЭЦ поддержал экспорт в Турцию на $1,8 млрд в 2023 году - РИА Новости, 17.01.2024
РЭЦ поддержал экспорт в Турцию на $1,8 млрд в 2023 году
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2023 году поддержал экспорт в Турцию на сумму более 1,8 миллиарда долларов, сообщает центр. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:24
2024-01-17T14:24
2024-01-17T14:24
экономика
россия
турция
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2023 году поддержал экспорт в Турцию на сумму более 1,8 миллиарда долларов, сообщает центр."Всего в 2023 году РЭЦ оказал поддержку экспорту в Турцию на сумму более 1,8 миллиарда долларов. В структуре российского экспорта в Турцию основная доля поставок приходится на минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, машин и оборудования. В Турции активно развиваются автомобилестроение, машиностроение, оборонная и аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты и финансовый сектор", - говорится в сообщении."Несмотря на активно развивающийся промышленной сектор и тот факт, что производство более половины товаров основано на импорте сырья и производных для переработки, Турция заинтересована в импорте широкого спектра несырьевой продукции в различных сферах производства", - рассказал представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.Он подчеркнул, что торговлю с этой страной отличают свои особенности. Они связаны с высокой конкуренцией на турецком рынке, тарифными и нетарифными ограничениями импорта.В связи с этим РЭЦ оказывает помощь в освоении турецкого рынка в удобном для экспортеров формате, что помогает избежать ошибок и возможных разочарований."В рамках международных консультаций по тем или иным направлениям в качестве экспертов мы приглашаем представителей профильных ассоциаций и объединений, руководителей компаний, консалтинговые агентства, сертификационные центры и других заинтересованных лиц", - рассказал Сафин.Он добавил, что перспективным экспортерам также доступны такие услуги РЭЦ, как поиск иностранного покупателя, где формируется перечень потенциальных покупателей, проявивших интерес к российской продукции."Мы оказываем содействие при коммуникации с турецкой стороной, сопровождая предметные переговоры российских экспортеров в рамках услуги "Поиск партнера. Организация переговоров". Благодаря такому системному подходу появляется больше возможностей для оперативной поддержки экспортеров и увеличению шансов на достижение положительных результатов", - отметил представитель центра.По его словам, также большой популярностью пользуется услуга "Поиск российского поставщика" для турецких компаний, которые формируют запрос по требуемой импортной продукции, после чего анкета направляется клиентским менеджерам РЭЦ и центрам поддержки экспорта (ЦПЭ) российских регионов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Турция, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в 2023 году поддержал экспорт в Турцию на сумму более 1,8 миллиарда долларов, сообщает центр.
"Всего в 2023 году РЭЦ оказал поддержку экспорту в Турцию на сумму более 1,8 миллиарда долларов. В структуре российского экспорта в Турцию основная доля поставок приходится на минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, машин и оборудования. В Турции активно развиваются автомобилестроение, машиностроение, оборонная и аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты и финансовый сектор", - говорится в сообщении.
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"Несмотря на активно развивающийся промышленной сектор и тот факт, что производство более половины товаров основано на импорте сырья и производных для переработки, Турция заинтересована в импорте широкого спектра несырьевой продукции в различных сферах производства", - рассказал представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.
Он подчеркнул, что торговлю с этой страной отличают свои особенности. Они связаны с высокой конкуренцией на турецком рынке, тарифными и нетарифными ограничениями импорта.
В связи с этим РЭЦ оказывает помощь в освоении турецкого рынка в удобном для экспортеров формате, что помогает избежать ошибок и возможных разочарований.
"В рамках международных консультаций по тем или иным направлениям в качестве экспертов мы приглашаем представителей профильных ассоциаций и объединений, руководителей компаний, консалтинговые агентства, сертификационные центры и других заинтересованных лиц", - рассказал Сафин.
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Он добавил, что перспективным экспортерам также доступны такие услуги РЭЦ
, как поиск иностранного покупателя, где формируется перечень потенциальных покупателей, проявивших интерес к российской продукции.
"Мы оказываем содействие при коммуникации с турецкой стороной, сопровождая предметные переговоры российских экспортеров в рамках услуги "Поиск партнера. Организация переговоров". Благодаря такому системному подходу появляется больше возможностей для оперативной поддержки экспортеров и увеличению шансов на достижение положительных результатов", - отметил представитель центра.
По его словам, также большой популярностью пользуется услуга "Поиск российского поставщика" для турецких компаний, которые формируют запрос по требуемой импортной продукции, после чего анкета направляется клиентским менеджерам РЭЦ и центрам поддержки экспорта (ЦПЭ) российских регионов.