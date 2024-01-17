Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/resheniya-1921882537.html
Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам
Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам - РИА Новости, 17.01.2024
Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам
Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, которые волнуют граждан, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономического и... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:01
2024-01-17T16:01
россия
дальний восток
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, которые волнуют граждан, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономического и социального обоснования, справедливости, заявил президент России Владимир Путин. "По поводу поездки на Дальний Восток, вы знаете, что много было вопросов, которые люди задавали и так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. Прямо сегодня, сейчас со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей. Но без всякого сомнения мы должны вырабатывать эти решения и принимать их затем, исходя из целесообразности, здравого смысла, они должны быть экономически и социально обоснованными, справедливыми с социальной точки зрения", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, владимир путин, общество
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Общество
Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам

Путин: власти должны принимать справедливые решения по проблемам граждан

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, которые волнуют граждан, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономического и социального обоснования, справедливости, заявил президент России Владимир Путин.
«
"По поводу поездки на Дальний Восток, вы знаете, что много было вопросов, которые люди задавали и так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. Прямо сегодня, сейчас со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей. Но без всякого сомнения мы должны вырабатывать эти решения и принимать их затем, исходя из целесообразности, здравого смысла, они должны быть экономически и социально обоснованными, справедливыми с социальной точки зрения", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
 
РоссияДальний ВостокВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала