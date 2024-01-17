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Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам
Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам - РИА Новости, 17.01.2024
Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам
Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, которые волнуют граждан, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономического и... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:01
2024-01-17T16:01
2024-01-17T16:01
россия
дальний восток
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, которые волнуют граждан, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономического и социального обоснования, справедливости, заявил президент России Владимир Путин. "По поводу поездки на Дальний Восток, вы знаете, что много было вопросов, которые люди задавали и так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. Прямо сегодня, сейчас со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей. Но без всякого сомнения мы должны вырабатывать эти решения и принимать их затем, исходя из целесообразности, здравого смысла, они должны быть экономически и социально обоснованными, справедливыми с социальной точки зрения", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, владимир путин, общество
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Общество
Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам
Путин: власти должны принимать справедливые решения по проблемам граждан