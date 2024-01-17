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Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам

Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам - РИА Новости, 17.01.2024

Путин призвал принимать обоснованные решения по волнующим россиян вопросам

Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, которые волнуют граждан, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономического и... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:01

2024-01-17T16:01

2024-01-17T16:01

россия

дальний восток

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Власти должны вырабатывать и принимать решения по отдельным вопросам, которые волнуют граждан, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономического и социального обоснования, справедливости, заявил президент России Владимир Путин. "По поводу поездки на Дальний Восток, вы знаете, что много было вопросов, которые люди задавали и так или иначе с вами уже отдельные проблемы обсуждали. Прямо сегодня, сейчас со многими коллегами уже обменивались мнениями по поводу того, что и как мы должны сделать в ответ на запросы людей. Но без всякого сомнения мы должны вырабатывать эти решения и принимать их затем, исходя из целесообразности, здравого смысла, они должны быть экономически и социально обоснованными, справедливыми с социальной точки зрения", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дальний восток, владимир путин, общество