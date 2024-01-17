https://ria.ru/20240117/repressii-1921808417.html

В России продлят концепцию по увековечению памяти жертв репрессий

В России продлят концепцию по увековечению памяти жертв репрессий - РИА Новости, 17.01.2024

В России продлят концепцию по увековечению памяти жертв репрессий

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 2029 года реализацию концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:43

2024-01-17T11:43

2024-01-17T11:43

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 2029 года реализацию концепции госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий ,сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... продлить до 2029 года срок реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначен вице-премьер Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231204/repressii-1913767780.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин