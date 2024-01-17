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Российские системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в Херсонской области - РИА Новости, 17.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/pvo-1921863361.html
Российские системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в Херсонской области
Российские системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в Херсонской области - РИА Новости, 17.01.2024
Российские системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в Херсонской области
Российская ПВО отразила попытку украинской армии обстрелять Генический округ, сбиты две ракеты Storm Shadow, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:42
2024-01-17T14:42
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
херсонская область
владимир сальдо
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская ПВО отразила попытку украинской армии обстрелять Генический округ, сбиты две ракеты Storm Shadow, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Противовоздушная оборона отразила попытку вооружённых формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты Storm Shadow &lt;...&gt;, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе населенного пункта Поповка на подлете. Пострадавших и разрушений нет", - написал Сальдо. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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происшествия, украина, россия, херсонская область , владимир сальдо, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Лавров, НАТО
Российские системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в Херсонской области

Сальдо: системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская ПВО отразила попытку украинской армии обстрелять Генический округ, сбиты две ракеты Storm Shadow, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"Противовоздушная оборона отразила попытку вооружённых формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты Storm Shadow <...>, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе населенного пункта Поповка на подлете. Пострадавших и разрушений нет", - написал Сальдо.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 января, 15:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРоссияХерсонская областьВладимир СальдоСергей ЛавровНАТО
 
 
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