https://ria.ru/20240117/pvo-1921757088.html

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 17.01.2024

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородском районом сбили два дрона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T02:56

2024-01-17T02:56

2024-01-17T03:18

происшествия

белгород

специальная военная операция на украине

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Над Белгородом и Белгородском районом сбили два дрона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито два БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в публикации.Вскоре Гладков добавил, что число уничтоженных беспилотников достигло семи. В Минобороны подтвердили эту информацию и добавили, что речь идет о По его словам, в Белгородском районе повредилось остекление в жилом доме, кровля, а также произошло возгорание хозпостройки. Кроме того, в одном из поселков отключилось электричество. Пожарные и оперативные службы выехали на место происшествия.В светлое время суток пройдет дополнительный осмотр, заключил губернатор.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html

https://ria.ru/20240116/pvo-1921620674.html

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Максим Горбачев

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия