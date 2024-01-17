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Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 17.01.2024
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02:56 17.01.2024 (обновлено: 03:18 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pvo-1921757088.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 17.01.2024
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородском районом сбили два дрона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:56
2024-01-17T03:18
происшествия
белгород
специальная военная операция на украине
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Над Белгородом и Белгородском районом сбили два дрона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито два БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в публикации.Вскоре Гладков добавил, что число уничтоженных беспилотников достигло семи. В Минобороны подтвердили эту информацию и добавили, что речь идет о По его словам, в Белгородском районе повредилось остекление в жилом доме, кровля, а также произошло возгорание хозпостройки. Кроме того, в одном из поселков отключилось электричество. Пожарные и оперативные службы выехали на место происшествия.В светлое время суток пройдет дополнительный осмотр, заключил губернатор.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Происшествия, Белгород, Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Над Белгородом сработала система ПВО

Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбиты два БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Над Белгородом и Белгородском районом сбили два дрона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито два БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в публикации.
Вскоре Гладков добавил, что число уничтоженных беспилотников достигло семи. В Минобороны подтвердили эту информацию и добавили, что речь идет о
По его словам, в Белгородском районе повредилось остекление в жилом доме, кровля, а также произошло возгорание хозпостройки. Кроме того, в одном из поселков отключилось электричество. Пожарные и оперативные службы выехали на место происшествия.
В светлое время суток пройдет дополнительный осмотр, заключил губернатор.
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В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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