https://ria.ru/20240117/pvo-1921757088.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 17.01.2024
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом и Белгородском районом сбили два дрона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:56
2024-01-17T02:56
2024-01-17T03:18
происшествия
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специальная военная операция на украине
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Над Белгородом и Белгородском районом сбили два дрона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородском районом сработала наша система ПВО. Сбито два БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в публикации.Вскоре Гладков добавил, что число уничтоженных беспилотников достигло семи. В Минобороны подтвердили эту информацию и добавили, что речь идет о По его словам, в Белгородском районе повредилось остекление в жилом доме, кровля, а также произошло возгорание хозпостройки. Кроме того, в одном из поселков отключилось электричество. Пожарные и оперативные службы выехали на место происшествия.В светлое время суток пройдет дополнительный осмотр, заключил губернатор.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240116/belgorod-1921721649.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Белгородом сработала система ПВО
Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбиты два БПЛА