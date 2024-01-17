https://ria.ru/20240117/proverka-1921861555.html

Эксперт дал оценку проверке ЕС украинского законодательства

Эксперт дал оценку проверке ЕС украинского законодательства - РИА Новости, 17.01.2024

Эксперт дал оценку проверке ЕС украинского законодательства

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале проверки законодательства Украины на предмет соответствия европейскому - это "сено перед мордой"... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:38

2024-01-17T14:38

2024-01-17T14:38

латвия

урсула фон дер ляйен

турция

владимир жарихин

мария захарова

евросоюз

еврокомиссия

снг

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале проверки законодательства Украины на предмет соответствия европейскому - это "сено перед мордой" Киева: Украина никогда не будет принята в ЕС и предлог для этого всегда будет найден, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. "Это очередной клочок сена перед мордой руководства Украины, не более того. Урсула фон дер Ляйен сказала о "соответствии европейскому законодательству", но не сказала, какому (законодательству) и в какой мере. Вообще-то общеевропейского законодательства нет, есть законодательства отдельных стран", - заявил РИА Новости Жарихин. По его оценке, эта ситуация повторяет судьбу Турции, которая находится в статусе кандидата в Евросоюз с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве. "Это история про Турцию – ей тоже 40 лет назад сказали, что будут искать соответствия. До сих пор ищут. Для того, чтобы украинское руководство и украинское население продолжало вместо синицы в руках искать европейского журавля в небе, его нужно время от времени издалека показывать. Это тот самый случай, не более того", - считает политолог. На практике руководство Евросоюза будет постоянно находить в украинском законодательстве недочеты, но по непринципиальным вопросам – не в тех моментах, которые касаются "борьбы с российским влиянием". "Все время будет "это не так, все не так". И так многие годы. При этом будут цепляться за какие-то вещи не фундаментальные, но закрывать глаза на нарушения прав человека. Как это происходит в странах, которые уже члены Евросоюза – в Прибалтике. Хоть кто-нибудь осудил 82-летнего человека из Латвии, разлучение с семьей? Нет. Поэтому будут цепляться за какие-то вещи. Например, будут говорить, что "вы не покончили с коррупцией". А то, что они сами не покончили с коррупцией и никогда не покончат – не важно. "Вы не покончили, вы не готовы. У вас есть случаи коррупции? Есть. Работайте дальше по искоренению. Такие игры будут!" - прогнозирует он. Жарихин напомнил, что в украинском законодательстве действует множество жестких ограничений – в частности, в сфере СМИ, в языковой сфере, в деятельности оппозиции, в языковой сфере. "Права меньшинств никак не соблюдаются, так как они (киевский режим) строят моноэтническое государство. Тот, кто живет на Украине, обязан быть украинцем. Как, впрочем, и тот, кто живет в Латвии, обязан быть латышом. И это не останавливало в свое время и сейчас не останавливает руководство Евросоюза – они не удостаивают даже минимальной критики эту ситуацию. Поэтому по этой линии у Украины будут все в порядке. Глаза будут крепко зажмурены. А вот по каким-то другим направлениям все время будут "вот здесь вы не готовы, судебная система у вас плохая, с коррупцией до сих пор не решили вопрос". И дальше по списку", - предупредил Жарихин. В середине января по решению МВД Латвии был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение 82-летний российский военный пенсионер, председатель правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков, у которого в Латвии остались жена, дети и внуки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии". Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

https://ria.ru/20240110/germanii-1920333549.html

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html

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латвия, урсула фон дер ляйен, турция, владимир жарихин, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, снг