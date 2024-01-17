https://ria.ru/20240117/prigovor-1921943849.html

Жителю Белгорода, напечатавшему 25 миллионов рублей, вынесли приговор

Жителю Белгорода, напечатавшему 25 миллионов рублей, вынесли приговор - РИА Новости, 17.01.2024

Жителю Белгорода, напечатавшему 25 миллионов рублей, вынесли приговор

Житель Белгорода, напечатавший у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 миллионов рублей, приговорен к 3,5 годам колонии особого режима, сообщает... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:58

2024-01-17T20:58

2024-01-17T20:58

происшествия

белгород

белгородская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Житель Белгорода, напечатавший у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 миллионов рублей, приговорен к 3,5 годам колонии особого режима, сообщает прокуратура Белгородской области. В июле текущего года был задержан неоднократно судимый 37-летний житель Белгорода по обвинению в изготовлении и сбыте поддельных денег. По данным УФСБ, у него дома изъяли 25 миллионов фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных денежных купюр. Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом. По данным прокуратуры Белгородской области, мужчина разработал план изготовления денег и их сбыта совместно с иными лицами (материалы уголовного дела по ним выделены в отдельное производство). "Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщает прокуратура. Надзорное ведомство уточняет, что мужчину судили не только за изготовление фальшивых денег, но и за кражу - полицейские выяснили, что осужденный в сентябре 2022 года незаконно проник в чужой жилой дом и похитил имущество на общую сумму более 219 тысячи рублей.

https://ria.ru/20240117/omsk-1921920826.html

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белгород

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происшествия, белгород, белгородская область