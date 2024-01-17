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Жителю Белгорода, напечатавшему 25 миллионов рублей, вынесли приговор - РИА Новости, 17.01.2024
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20:58 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/prigovor-1921943849.html
Жителю Белгорода, напечатавшему 25 миллионов рублей, вынесли приговор
Жителю Белгорода, напечатавшему 25 миллионов рублей, вынесли приговор - РИА Новости, 17.01.2024
Жителю Белгорода, напечатавшему 25 миллионов рублей, вынесли приговор
Житель Белгорода, напечатавший у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 миллионов рублей, приговорен к 3,5 годам колонии особого режима, сообщает... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:58
2024-01-17T20:58
происшествия
белгород
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Житель Белгорода, напечатавший у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 миллионов рублей, приговорен к 3,5 годам колонии особого режима, сообщает прокуратура Белгородской области. В июле текущего года был задержан неоднократно судимый 37-летний житель Белгорода по обвинению в изготовлении и сбыте поддельных денег. По данным УФСБ, у него дома изъяли 25 миллионов фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных денежных купюр. Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом. По данным прокуратуры Белгородской области, мужчина разработал план изготовления денег и их сбыта совместно с иными лицами (материалы уголовного дела по ним выделены в отдельное производство). "Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщает прокуратура. Надзорное ведомство уточняет, что мужчину судили не только за изготовление фальшивых денег, но и за кражу - полицейские выяснили, что осужденный в сентябре 2022 года незаконно проник в чужой жилой дом и похитил имущество на общую сумму более 219 тысячи рублей.
https://ria.ru/20240117/omsk-1921920826.html
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происшествия, белгород, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородская область
Жителю Белгорода, напечатавшему 25 миллионов рублей, вынесли приговор

Жителя Белгорода, напечатавшего 25 миллионов рублей, приговорили к 3,5 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Житель Белгорода, напечатавший у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 миллионов рублей, приговорен к 3,5 годам колонии особого режима, сообщает прокуратура Белгородской области.
В июле текущего года был задержан неоднократно судимый 37-летний житель Белгорода по обвинению в изготовлении и сбыте поддельных денег. По данным УФСБ, у него дома изъяли 25 миллионов фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных денежных купюр. Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом. По данным прокуратуры Белгородской области, мужчина разработал план изготовления денег и их сбыта совместно с иными лицами (материалы уголовного дела по ним выделены в отдельное производство).
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"Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на один год. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщает прокуратура.
Надзорное ведомство уточняет, что мужчину судили не только за изготовление фальшивых денег, но и за кражу - полицейские выяснили, что осужденный в сентябре 2022 года незаконно проник в чужой жилой дом и похитил имущество на общую сумму более 219 тысячи рублей.
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