https://ria.ru/20240117/prigovor-1921810999.html

Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии

Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии - РИА Новости, 17.01.2024

Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии

Жителя Котельниковского района Волгоградской области, который призывал создать республику в границах своего района, суд приговорил к пяти годам колонии за... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:54

2024-01-17T11:54

2024-01-17T11:54

происшествия

волгоградская область

котельниковский район

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ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Жителя Котельниковского района Волгоградской области, который призывал создать республику в границах своего района, суд приговорил к пяти годам колонии за распространение фейков о российской армии в соцсетях, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. По данным ведомства, Котельниковский районный суд признал мужчину виновным в "распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". "Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов… сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ФСБ. Приговор в силу не вступил. В июле ФСБ сообщала, что 40-летний житель Котельниковского района на своей странице в соцсетях разместил комментарий с ложной информацией о действиях российской армии. Кроме того, мужчина не раз высказывался негативно о политическом курсе страны и заявлял, что нужно создать Котельниковский автономный округ или Котельниковскую Республику со своими органами власти и валютой. За свои идеи он уже привлекался к уголовной ответственности по статье "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", был приговорен к обязательным работам.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

волгоградская область

котельниковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, котельниковский район