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Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии - РИА Новости, 17.01.2024
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11:54 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/prigovor-1921810999.html
Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии
Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии - РИА Новости, 17.01.2024
Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии
Жителя Котельниковского района Волгоградской области, который призывал создать республику в границах своего района, суд приговорил к пяти годам колонии за... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:54
2024-01-17T11:54
происшествия
волгоградская область
котельниковский район
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ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Жителя Котельниковского района Волгоградской области, который призывал создать республику в границах своего района, суд приговорил к пяти годам колонии за распространение фейков о российской армии в соцсетях, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. По данным ведомства, Котельниковский районный суд признал мужчину виновным в "распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". "Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов… сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ФСБ. Приговор в силу не вступил. В июле ФСБ сообщала, что 40-летний житель Котельниковского района на своей странице в соцсетях разместил комментарий с ложной информацией о действиях российской армии. Кроме того, мужчина не раз высказывался негативно о политическом курсе страны и заявлял, что нужно создать Котельниковский автономный округ или Котельниковскую Республику со своими органами власти и валютой. За свои идеи он уже привлекался к уголовной ответственности по статье "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", был приговорен к обязательным работам.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, котельниковский район
Происшествия, Волгоградская область, Котельниковский район
Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии

Автору идеи о республике в волгоградском районе дали 5 лет за фейки о ВС РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Жителя Котельниковского района Волгоградской области, который призывал создать республику в границах своего района, суд приговорил к пяти годам колонии за распространение фейков о российской армии в соцсетях, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
По данным ведомства, Котельниковский районный суд признал мужчину виновным в "распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".
«
"Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов… сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ФСБ.
Приговор в силу не вступил.
В июле ФСБ сообщала, что 40-летний житель Котельниковского района на своей странице в соцсетях разместил комментарий с ложной информацией о действиях российской армии. Кроме того, мужчина не раз высказывался негативно о политическом курсе страны и заявлял, что нужно создать Котельниковский автономный округ или Котельниковскую Республику со своими органами власти и валютой. За свои идеи он уже привлекался к уголовной ответственности по статье "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", был приговорен к обязательным работам.
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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