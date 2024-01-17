https://ria.ru/20240117/prigovor-1921810999.html
Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии
Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии - РИА Новости, 17.01.2024
Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии
Жителя Котельниковского района Волгоградской области, который призывал создать республику в границах своего района, суд приговорил к пяти годам колонии за... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:54
2024-01-17T11:54
2024-01-17T11:54
происшествия
волгоградская область
котельниковский район
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ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Жителя Котельниковского района Волгоградской области, который призывал создать республику в границах своего района, суд приговорил к пяти годам колонии за распространение фейков о российской армии в соцсетях, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону. По данным ведомства, Котельниковский районный суд признал мужчину виновным в "распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". "Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов… сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ФСБ. Приговор в силу не вступил. В июле ФСБ сообщала, что 40-летний житель Котельниковского района на своей странице в соцсетях разместил комментарий с ложной информацией о действиях российской армии. Кроме того, мужчина не раз высказывался негативно о политическом курсе страны и заявлял, что нужно создать Котельниковский автономный округ или Котельниковскую Республику со своими органами власти и валютой. За свои идеи он уже привлекался к уголовной ответственности по статье "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", был приговорен к обязательным работам.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, волгоградская область, котельниковский район
Происшествия, Волгоградская область, Котельниковский район
Жителю Волгоградской области дали пять лет колонии за фейки об армии
Автору идеи о республике в волгоградском районе дали 5 лет за фейки о ВС РФ
ВОЛГОГРАД, 17 янв – РИА Новости. Жителя Котельниковского района Волгоградской области, который призывал создать республику в границах своего района, суд приговорил к пяти годам колонии за распространение фейков о российской армии в соцсетях, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
По данным ведомства, Котельниковский районный суд признал мужчину виновным в "распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".
«
"Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов… сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении ФСБ.
Приговор в силу не вступил.
В июле ФСБ сообщала, что 40-летний житель Котельниковского района на своей странице в соцсетях разместил комментарий с ложной информацией о действиях российской армии. Кроме того, мужчина не раз высказывался негативно о политическом курсе страны и заявлял, что нужно создать Котельниковский автономный округ или Котельниковскую Республику со своими органами власти и валютой. За свои идеи он уже привлекался к уголовной ответственности по статье "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", был приговорен к обязательным работам.
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