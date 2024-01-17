https://ria.ru/20240117/pribor-1921817099.html

Прибор ночного видения отправили участникам СВО из Республики Алтай

Прибор ночного видения отправили участникам СВО из Республики Алтай - РИА Новости, 17.01.2024

Прибор ночного видения отправили участникам СВО из Республики Алтай

Прибор ночного видения и детские письма отправили участникам спецоперации из Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:13

2024-01-17T12:13

2024-01-17T12:13

надежные люди

республика алтай

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921814698_0:35:1267:747_1920x0_80_0_0_0f6e12951dd75335dfffbdc125a4bfcc.png

БАРНАУЛ, 17 янв - РИА Новости. Прибор ночного видения и детские письма отправили участникам спецоперации из Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "При поддержке коллектива управления МЧС России по Республике Алтай мы отправили прибор ночного видения для бойцов из Республики Алтай. В посылку вместе с оборудованием положили детские письма с поздравлениями с Новым Годом! И буквально на днях адресаты получили посылку. Всё дошло в целости и сохранности", - говорится в сообщении. Участники спецоперации поблагодарили спасателей за прибор ночного видения, а детей - за тёплые слова в письмах. "А мы напоминаем, что и вы можете оказать помощь нашим землякам, находящимся на передовой, в приобретении тепловизоров, приборов ночного видения и иного оборудования через проект "Всё для победы!", - отмечают в Народном фронте.

https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html

республика алтай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика алтай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)