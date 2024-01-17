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Прибор ночного видения отправили участникам СВО из Республики Алтай - РИА Новости, 17.01.2024
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Надежные люди
 
12:13 17.01.2024
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Прибор ночного видения отправили участникам СВО из Республики Алтай
Прибор ночного видения отправили участникам СВО из Республики Алтай - РИА Новости, 17.01.2024
Прибор ночного видения отправили участникам СВО из Республики Алтай
Прибор ночного видения и детские письма отправили участникам спецоперации из Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:13
2024-01-17T12:13
надежные люди
республика алтай
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 17 янв - РИА Новости. Прибор ночного видения и детские письма отправили участникам спецоперации из Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "При поддержке коллектива управления МЧС России по Республике Алтай мы отправили прибор ночного видения для бойцов из Республики Алтай. В посылку вместе с оборудованием положили детские письма с поздравлениями с Новым Годом! И буквально на днях адресаты получили посылку. Всё дошло в целости и сохранности", - говорится в сообщении. Участники спецоперации поблагодарили спасателей за прибор ночного видения, а детей - за тёплые слова в письмах. "А мы напоминаем, что и вы можете оказать помощь нашим землякам, находящимся на передовой, в приобретении тепловизоров, приборов ночного видения и иного оборудования через проект "Всё для победы!", - отмечают в Народном фронте.
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республика алтай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Надежные люди, Республика Алтай, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Прибор ночного видения отправили участникам СВО из Республики Алтай

© Народный Фронт Республика Алтай/TelegramПрибор ночного видения, отправленный для бойцов СВО из Республики Алтай
Прибор ночного видения, отправленный для бойцов СВО из Республики Алтай
© Народный Фронт Республика Алтай/Telegram
Прибор ночного видения, отправленный для бойцов СВО из Республики Алтай
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 17 янв - РИА Новости. Прибор ночного видения и детские письма отправили участникам спецоперации из Республики Алтай, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"При поддержке коллектива управления МЧС России по Республике Алтай мы отправили прибор ночного видения для бойцов из Республики Алтай. В посылку вместе с оборудованием положили детские письма с поздравлениями с Новым Годом! И буквально на днях адресаты получили посылку. Всё дошло в целости и сохранности", - говорится в сообщении.
Участники спецоперации поблагодарили спасателей за прибор ночного видения, а детей - за тёплые слова в письмах.
"А мы напоминаем, что и вы можете оказать помощь нашим землякам, находящимся на передовой, в приобретении тепловизоров, приборов ночного видения и иного оборудования через проект "Всё для победы!", - отмечают в Народном фронте.
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Надежные людиРеспублика АлтайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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