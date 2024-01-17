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Подмосковные предприниматели смогут возместить до 50% трат на оборудование
Подмосковные предприниматели смогут возместить до 50% трат на оборудование - РИА Новости, 17.01.2024
Подмосковные предприниматели смогут возместить до 50% трат на оборудование
Улучшены условия субсидирования предпринимателям покупки промышленного оборудования в Подмосковье, теперь за счет субсидий можно возместить до 50% затрат на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:43
2024-01-17T13:43
2024-01-17T13:43
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Улучшены условия субсидирования предпринимателям покупки промышленного оборудования в Подмосковье, теперь за счет субсидий можно возместить до 50% затрат на промоборудование, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В этом году мы улучшили условия программы поддержки бизнеса, в рамках которой промпредприятия Подмосковья могут компенсировать свои затраты на приобретение промышленного оборудования. Так, если ранее за счет субсидии можно было возместить до 20% таких затрат, то в 2024 году этот порог увеличен до 50%. Также с 10 до 20 миллионов рублей была повышена и максимально возможная сумма компенсации. Прием заявок на получение субсидии запланирован на сентябрь этого года", - рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, в 2023 году программой поддержки воспользовались 30 промышленных предприятий Подмосковья. На эти цели в прошлом году было распределено 200 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240117/syrovarnya-1921803050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), поддержка бизнеса , производство, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Поддержка бизнеса , Производство, Предприниматели