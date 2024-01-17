https://ria.ru/20240117/predprinimateli-1921847528.html

Подмосковные предприниматели смогут возместить до 50% трат на оборудование

Подмосковные предприниматели смогут возместить до 50% трат на оборудование - РИА Новости, 17.01.2024

Подмосковные предприниматели смогут возместить до 50% трат на оборудование

Улучшены условия субсидирования предпринимателям покупки промышленного оборудования в Подмосковье, теперь за счет субсидий можно возместить до 50% затрат на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:43

2024-01-17T13:43

2024-01-17T13:43

твой бизнес

твой бизнес – новости

московская область (подмосковье)

поддержка бизнеса

производство

предприниматели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Улучшены условия субсидирования предпринимателям покупки промышленного оборудования в Подмосковье, теперь за счет субсидий можно возместить до 50% затрат на промоборудование, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В этом году мы улучшили условия программы поддержки бизнеса, в рамках которой промпредприятия Подмосковья могут компенсировать свои затраты на приобретение промышленного оборудования. Так, если ранее за счет субсидии можно было возместить до 20% таких затрат, то в 2024 году этот порог увеличен до 50%. Также с 10 до 20 миллионов рублей была повышена и максимально возможная сумма компенсации. Прием заявок на получение субсидии запланирован на сентябрь этого года", - рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, в 2023 году программой поддержки воспользовались 30 промышленных предприятий Подмосковья. На эти цели в прошлом году было распределено 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240117/syrovarnya-1921803050.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), поддержка бизнеса , производство, предприниматели