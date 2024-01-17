https://ria.ru/20240117/pozitsii-1921767749.html

ВСУ самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом, заявил Марочко

ВСУ самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом, заявил Марочко - РИА Новости, 17.01.2024

ВСУ самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом, заявил Марочко

Украинские силовики самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:39

2024-01-17T07:39

2024-01-17T07:39

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

макеевка

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Украинские силовики самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он также добавил, что бежать в тыл военнослужащих заставила сложная оперативно-тактическая обстановка, существенное снижение боевого потенциала украинских подразделений, а также значительные успехи ВС РФ.

https://ria.ru/20240117/minometchiki-1921762104.html

луганская народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, макеевка, безопасность