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ВСУ самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом, заявил Марочко
ВСУ самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом, заявил Марочко - РИА Новости, 17.01.2024
ВСУ самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом, заявил Марочко
Украинские силовики самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:39
2024-01-17T07:39
2024-01-17T07:39
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
макеевка
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Украинские силовики самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он также добавил, что бежать в тыл военнослужащих заставила сложная оперативно-тактическая обстановка, существенное снижение боевого потенциала украинских подразделений, а также значительные успехи ВС РФ.
https://ria.ru/20240117/minometchiki-1921762104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, макеевка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Макеевка, Безопасность
ВСУ самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом, заявил Марочко
Марочко: ВСУ самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении