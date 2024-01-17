https://ria.ru/20240117/pozitsii-1921765516.html

"Станет больше". В США сделали неожиданное заявление о мире с Россией

"Станет больше". В США сделали неожиданное заявление о мире с Россией - РИА Новости, 17.01.2024

"Станет больше". В США сделали неожиданное заявление о мире с Россией

Преимущество российских войск над ВСУ будет только возрастать, а переговорные позиции Запада — слабеть, заявил бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:07

2024-01-17T07:07

2024-01-17T10:26

специальная военная операция на украине

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центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Преимущество российских войск над ВСУ будет только возрастать, а переговорные позиции Запада — слабеть, заявил бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."На мой взгляд, русские явно выигрывают. И их преимущества со временем будут расти, а не уменьшаться", — считает он.Биби отметил, что российская армия крайне эффективно перемалывает военный потенциал Украины. По его мнению, оборона ВСУ рано или поздно попросту развалится из-за больших потерь. А крушение фронта приведет к тому, что Запад потеряет всякую возможность обеспечить "свои интересы" в Киеве. "Я думаю, если мы продолжим идти этим курсом (на затягивание конфликта. — Прим. ред.), то <...> Россия будет все больше усиливать свои позиции", — уверен аналитик.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921755574.html

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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)