Рейтинг@Mail.ru
"Станет больше". В США сделали неожиданное заявление о мире с Россией - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 17.01.2024 (обновлено: 10:26 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pozitsii-1921765516.html
"Станет больше". В США сделали неожиданное заявление о мире с Россией
"Станет больше". В США сделали неожиданное заявление о мире с Россией - РИА Новости, 17.01.2024
"Станет больше". В США сделали неожиданное заявление о мире с Россией
Преимущество российских войск над ВСУ будет только возрастать, а переговорные позиции Запада — слабеть, заявил бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:07
2024-01-17T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b009566427f8afe5a4291806a9c6a713.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Преимущество российских войск над ВСУ будет только возрастать, а переговорные позиции Запада — слабеть, заявил бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.&quot;На мой взгляд, русские явно выигрывают. И их преимущества со временем будут расти, а не уменьшаться&quot;, — считает он.Биби отметил, что российская армия крайне эффективно перемалывает военный потенциал Украины. По его мнению, оборона ВСУ рано или поздно попросту развалится из-за больших потерь. А крушение фронта приведет к тому, что Запад потеряет всякую возможность обеспечить "свои интересы" в Киеве. "Я думаю, если мы продолжим идти этим курсом (на затягивание конфликта. — Прим. ред.), то &lt;...&gt; Россия будет все больше усиливать свои позиции", — уверен аналитик.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20240115/pravda-1921429244.html
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921755574.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Станет больше". В США сделали неожиданное заявление о мире с Россией

Экс-аналитик ЦРУ Биб: позиции России на Украине станут только сильнее

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Преимущество российских войск над ВСУ будет только возрастать, а переговорные позиции Запада — слабеть, заявил бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«

"На мой взгляд, русские явно выигрывают. И их преимущества со временем будут расти, а не уменьшаться", — считает он.

Биби отметил, что российская армия крайне эффективно перемалывает военный потенциал Украины. По его мнению, оборона ВСУ рано или поздно попросту развалится из-за больших потерь. А крушение фронта приведет к тому, что Запад потеряет всякую возможность обеспечить "свои интересы" в Киеве.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
"Печальная правда". В США сделали шокирующее заявление об Украине
15 января, 14:37
"Я думаю, если мы продолжим идти этим курсом (на затягивание конфликта. — Прим. ред.), то <...> Россия будет все больше усиливать свои позиции", — уверен аналитик.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
"Еще вчера". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 02:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала