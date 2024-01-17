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В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2024
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19:58 17.01.2024 (обновлено: 20:04 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pozhar-1921937509.html
В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник
В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2024
В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник
Склад с пиломатериалами и картоном горит в деревне Николо-Хованское Новомосковского административного округа в Москве на площади 200 квадратных метров, по... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:58
2024-01-17T20:04
происшествия
новая москва
москва
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Склад с пиломатериалами и картоном горит в деревне Николо-Хованское Новомосковского административного округа в Москве на площади 200 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Склад с пиломатериалами и картоном горит на площади 200 квадратных метров в деревне Николо-Хованское в ТиНАО. По предварительной информации, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.
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происшествия, новая москва, москва, новомосковский административный округ
Происшествия, Новая Москва, Москва, Новомосковский административный округ
В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник

В ТиНАО в Москве склад с пиломатериалами загорелся на площади 200 "квадратов"

© МЧС России/TelegramМесто пожара в ангаре с картоном и автозапчастями в Новой Москве. 17 января 2024
Место пожара в ангаре с картоном и автозапчастями в Новой Москве. 17 января 2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в ангаре с картоном и автозапчастями в Новой Москве. 17 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Склад с пиломатериалами и картоном горит в деревне Николо-Хованское Новомосковского административного округа в Москве на площади 200 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Склад с пиломатериалами и картоном горит на площади 200 квадратных метров в деревне Николо-Хованское в ТиНАО. По предварительной информации, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.
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ПроисшествияНовая МоскваМоскваНовомосковский административный округ
 
 
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