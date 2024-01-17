https://ria.ru/20240117/pozhar-1921937509.html

В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник

В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2024

В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник

Склад с пиломатериалами и картоном горит в деревне Николо-Хованское Новомосковского административного округа в Москве на площади 200 квадратных метров, по... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:58

2024-01-17T19:58

2024-01-17T20:04

происшествия

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москва

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Склад с пиломатериалами и картоном горит в деревне Николо-Хованское Новомосковского административного округа в Москве на площади 200 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Склад с пиломатериалами и картоном горит на площади 200 квадратных метров в деревне Николо-Хованское в ТиНАО. По предварительной информации, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

новая москва

москва

новомосковский административный округ

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