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В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник
В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник - РИА Новости, 17.01.2024
В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник
Склад с пиломатериалами и картоном горит в деревне Николо-Хованское Новомосковского административного округа в Москве на площади 200 квадратных метров, по... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T19:58
2024-01-17T19:58
2024-01-17T20:04
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Склад с пиломатериалами и картоном горит в деревне Николо-Хованское Новомосковского административного округа в Москве на площади 200 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. "Склад с пиломатериалами и картоном горит на площади 200 квадратных метров в деревне Николо-Хованское в ТиНАО. По предварительной информации, пострадавших нет", — рассказал собеседник агентства.
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происшествия, новая москва, москва, новомосковский административный округ
Происшествия, Новая Москва, Москва, Новомосковский административный округ
В Новой Москве загорелся склад с пиломатериалами, сообщил источник
В ТиНАО в Москве склад с пиломатериалами загорелся на площади 200 "квадратов"