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СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе в Шахтах

СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе в Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024

СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе в Шахтах

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после пожара на заводе в Шахтах Ростовской области, где пострадали люди, сообщил... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:35

2024-01-17T16:35

2024-01-17T16:42

происшествия

шахты

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после пожара на заводе в Шахтах Ростовской области, где пострадали люди, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Следственным отделом по городу Шахты СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - сказал он.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, пострадавшие, представители предприятия, анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади до 1 тысячи "квадратов". По данным властей города, возгоранию предшествовал хлопок. Пострадали десять человек. Позже пожар был ликвидирован.Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия 6 тысяч тонн волокна в месяц.

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шахты

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2024

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происшествия, шахты, следственный комитет россии (ск рф)