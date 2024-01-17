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СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе в Шахтах
СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе в Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024
СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе в Шахтах
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после пожара на заводе в Шахтах Ростовской области, где пострадали люди, сообщил... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:35
2024-01-17T16:35
2024-01-17T16:42
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после пожара на заводе в Шахтах Ростовской области, где пострадали люди, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Следственным отделом по городу Шахты СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - сказал он.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, пострадавшие, представители предприятия, анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади до 1 тысячи "квадратов". По данным властей города, возгоранию предшествовал хлопок. Пострадали десять человек. Позже пожар был ликвидирован.Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия 6 тысяч тонн волокна в месяц.
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происшествия, шахты, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шахты, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе в Шахтах
СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе в Шахтах в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после пожара на заводе в Шахтах Ростовской области, где пострадали люди, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"Следственным отделом по городу Шахты СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - сказал он.
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В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, пострадавшие, представители предприятия, анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований техники безопасности и охраны труда.
Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади до 1 тысячи "квадратов". По данным властей города, возгоранию предшествовал хлопок. Пострадали десять человек. Позже пожар был ликвидирован.
Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия 6 тысяч тонн волокна в месяц.
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