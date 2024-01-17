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Прокуратура и СК проведут проверки после пожара на заводе в Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024
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13:28 17.01.2024 (обновлено: 16:05 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pozhar-1921843064.html
Прокуратура и СК проведут проверки после пожара на заводе в Шахтах
Прокуратура и СК проведут проверки после пожара на заводе в Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024
Прокуратура и СК проведут проверки после пожара на заводе в Шахтах
Прокуратура организовала проверку требований пожарной безопасности после возгорания на заводе в Шахтах, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:28
2024-01-17T16:05
происшествия
шахты
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку требований пожарной безопасности после возгорания на заводе в Шахтах, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал он. Нa место для координации действий специальных служб выехал прокурор Шахт Дмитрий Аристархов. В СУСК России по Ростовской области журналистам сообщили, что также организовали процессуальную проверку. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка соблюдению на предприятии требований техники безопасности и охраны труда", - сказали в ведомстве. Компания "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года - именно там и произошел пожар. Возгорание уже ликвидировано. По данным властей, пострадали 9 человек.
https://ria.ru/20240114/pozhar-1921331655.html
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шахты
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происшествия, шахты, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шахты, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура и СК проведут проверки после пожара на заводе в Шахтах

Прокуратура и СК организовали проверки после возгорания на заводе в Шахтах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПоследствия пожара на заводе "Авангард" в Ростовской области. 17 января 2024
Последствия пожара на заводе Авангард в Ростовской области. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Последствия пожара на заводе "Авангард" в Ростовской области. 17 января 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку требований пожарной безопасности после возгорания на заводе в Шахтах, сообщил журналистам представитель прокуратуры Ростовской области.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал он.
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Нa место для координации действий специальных служб выехал прокурор Шахт Дмитрий Аристархов.
В СУСК России по Ростовской области журналистам сообщили, что также организовали процессуальную проверку. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка соблюдению на предприятии требований техники безопасности и охраны труда", - сказали в ведомстве.
Компания "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года - именно там и произошел пожар. Возгорание уже ликвидировано. По данным властей, пострадали 9 человек.
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ПроисшествияШахтыРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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