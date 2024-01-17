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Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти - РИА Новости, 17.01.2024
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти
Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:03
2024-01-17T13:03
2024-01-17T16:06
шахты
происшествия
ростовская область
россия
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти: одному оказана медицинская помощь на месте, три человека - с ожогами, пять - с травмами различной степени", - говорится в сообщении.Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован.Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали два человека. По данным властей города, пожару предшествовал взрыв. Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия 6 тысяч тонн волокна в месяц.
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шахты, происшествия, ростовская область, россия, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Шахты, Происшествия, Ростовская область, Россия, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти
Голубев: число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти