https://ria.ru/20240117/pozhar-1921834337.html

Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти

Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти - РИА Новости, 17.01.2024

Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти

Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:03

2024-01-17T13:03

2024-01-17T16:06

шахты

происшествия

ростовская область

россия

василий голубев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти: одному оказана медицинская помощь на месте, три человека - с ожогами, пять - с травмами различной степени", - говорится в сообщении.Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован.Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали два человека. По данным властей города, пожару предшествовал взрыв. Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия 6 тысяч тонн волокна в месяц.

https://ria.ru/20240117/shakhty-1921828808.html

шахты

ростовская область

россия

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шахты, происшествия, ростовская область, россия, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)