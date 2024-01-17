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В Шахтах полностью потушили пожар в цехе
В Шахтах полностью потушили пожар в цехе - РИА Новости, 17.01.2024
В Шахтах полностью потушили пожар в цехе
Пожар в производственном здании в Шахтах Ростовской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в прес-службе МЧС России. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:01
2024-01-17T13:01
2024-01-17T16:06
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Шахтах Ростовской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в прес-службе МЧС России."В 12.49 объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.Компания "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года - именно там и произошел пожар. Инвестиции в проект составили 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия - 6 тысяч тонн волокна в месяц.
https://ria.ru/20240117/shakhty-1921828808.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Шахтах полностью потушили пожар в цехе
МЧС: в Ростовской области ликвидировали пожар в цехе