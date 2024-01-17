https://ria.ru/20240117/pozhar-1921833682.html

В Шахтах полностью потушили пожар в цехе

В Шахтах полностью потушили пожар в цехе - РИА Новости, 17.01.2024

В Шахтах полностью потушили пожар в цехе

Пожар в производственном здании в Шахтах Ростовской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в прес-службе МЧС России. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:01

2024-01-17T13:01

2024-01-17T16:06

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пожар в производственном здании в Шахтах Ростовской области полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в прес-службе МЧС России."В 12.49 объявлена ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.Компания "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года - именно там и произошел пожар. Инвестиции в проект составили 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия - 6 тысяч тонн волокна в месяц.

https://ria.ru/20240117/shakhty-1921828808.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)