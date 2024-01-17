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Власти уточнили число пострадавших при пожаре на заводе в ростовских Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024
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12:53 17.01.2024 (обновлено: 13:47 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pozhar-1921831408.html
Власти уточнили число пострадавших при пожаре на заводе в ростовских Шахтах
Власти уточнили число пострадавших при пожаре на заводе в ростовских Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024
Власти уточнили число пострадавших при пожаре на заводе в ростовских Шахтах
Три человека, по уточненным данным, пострадали при пожаре на заводе в Шахтах Ростовской области, сообщил глава городской администрации Андрей Горцевской в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:53
2024-01-17T13:47
происшествия
шахты
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, пострадали при пожаре на заводе в Шахтах Ростовской области, сообщил глава городской администрации Андрей Горцевской в Telegram-канале."О ситуации на Шахтинском полиэфирном заводе. По уточненным данным, травмы получили три человека. Им оказывается медицинская помощь", - написал он.Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали два человека. Возгорание локализовано на площади 360 "квадратов". По данным властей города, пожару предшествовал взрыв. Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.
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шахты
ростовская область
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Момент взрыва на заводе в Шахтах
Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован.
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происшествия, шахты, ростовская область
Происшествия, Шахты, Ростовская область
Власти уточнили число пострадавших при пожаре на заводе в ростовских Шахтах

Глава города Шахты Горцевской сообщил о трех пострадавших при пожаре на заводе

© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской областиМесто пожара на заводе по производству полиэфирного волокна "Авангард" в Шахтах в Ростовской области. 17 января 2024
Место пожара на заводе по производству полиэфирного волокна Авангард в Шахтах в Ростовской области. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Ростовской области
Место пожара на заводе по производству полиэфирного волокна "Авангард" в Шахтах в Ростовской области. 17 января 2024
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, пострадали при пожаре на заводе в Шахтах Ростовской области, сообщил глава городской администрации Андрей Горцевской в Telegram-канале.
"О ситуации на Шахтинском полиэфирном заводе. По уточненным данным, травмы получили три человека. Им оказывается медицинская помощь", - написал он.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали два человека. Возгорание локализовано на площади 360 "квадратов". По данным властей города, пожару предшествовал взрыв. Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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12 января, 11:08
 
ПроисшествияШахтыРостовская область
 
 
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