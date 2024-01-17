https://ria.ru/20240117/pozhar-1921831408.html

Власти уточнили число пострадавших при пожаре на заводе в ростовских Шахтах

Власти уточнили число пострадавших при пожаре на заводе в ростовских Шахтах - РИА Новости, 17.01.2024

Власти уточнили число пострадавших при пожаре на заводе в ростовских Шахтах

Три человека, по уточненным данным, пострадали при пожаре на заводе в Шахтах Ростовской области, сообщил глава городской администрации Андрей Горцевской в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:53

2024-01-17T12:53

2024-01-17T13:47

происшествия

шахты

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, пострадали при пожаре на заводе в Шахтах Ростовской области, сообщил глава городской администрации Андрей Горцевской в Telegram-канале."О ситуации на Шахтинском полиэфирном заводе. По уточненным данным, травмы получили три человека. Им оказывается медицинская помощь", - написал он.Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали два человека. Возгорание локализовано на площади 360 "квадратов". По данным властей города, пожару предшествовал взрыв. Сообщалось о двух пострадавших - мужчине и женщине.

https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html

шахты

ростовская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Момент взрыва на заводе в Шахтах Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован. 2024-01-17T12:53 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шахты, ростовская область