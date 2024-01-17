https://ria.ru/20240117/pozhar-1921826581.html

Стали известны подробности пожара на заводе в Ростовской области

Стали известны подробности пожара на заводе в Ростовской области - РИА Новости, 17.01.2024

Стали известны подробности пожара на заводе в Ростовской области

Взрыв предшествовал пожару на заводе в Шахтах Ростовской области, возгорание произошло на площади до тысячи квадратных метров, сообщил глава администрации... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:34

2024-01-17T12:34

2024-01-17T13:47

происшествия

ростовская область

шахты

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Взрыв предшествовал пожару на заводе в Шахтах Ростовской области, возгорание произошло на площади до тысячи квадратных метров, сообщил глава администрации города Андрей Горцевской в Telegram-канале. Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали два человека. Возгорание локализовано на площади 360 "квадратов". "В 11.10 на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" был зафиксирован хлопок. Затем произошло возгорание на площади до 1 тысячи квадратных метров. Нахожусь на территории предприятия", - написал Горцевской.По словам главы города, пострадавшие - мужчина и женщина - доставлены больницу с травмами, их состояние стабильное.

https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html

ростовская область

шахты

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Ольга Фомченкова

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Момент взрыва на заводе в Шахтах Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован. 2024-01-17T12:34 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, шахты