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Стали известны подробности пожара на заводе в Ростовской области
Стали известны подробности пожара на заводе в Ростовской области - РИА Новости, 17.01.2024
Стали известны подробности пожара на заводе в Ростовской области
Взрыв предшествовал пожару на заводе в Шахтах Ростовской области, возгорание произошло на площади до тысячи квадратных метров, сообщил глава администрации... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:34
2024-01-17T12:34
2024-01-17T13:47
происшествия
ростовская область
шахты
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Взрыв предшествовал пожару на заводе в Шахтах Ростовской области, возгорание произошло на площади до тысячи квадратных метров, сообщил глава администрации города Андрей Горцевской в Telegram-канале. Ранее в МЧС сообщили, что в результате пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах пострадали два человека. Возгорание локализовано на площади 360 "квадратов". "В 11.10 на территории ООО "Шахтинский полиэфирный завод" был зафиксирован хлопок. Затем произошло возгорание на площади до 1 тысячи квадратных метров. Нахожусь на территории предприятия", - написал Горцевской.По словам главы города, пострадавшие - мужчина и женщина - доставлены больницу с травмами, их состояние стабильное.
https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html
ростовская область
шахты
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Момент взрыва на заводе в Шахтах
Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован.
2024-01-17T12:34
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, шахты
Происшествия, Ростовская область, Шахты
Стали известны подробности пожара на заводе в Ростовской области
Глава города Горцевской сообщил о взрыве перед пожаром на заводе в Шахтах