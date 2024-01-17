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В Магадане загорелся частный дом, есть погибшие - РИА Новости, 17.01.2024
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08:39 17.01.2024 (обновлено: 09:11 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pozhar-1921772255.html
В Магадане загорелся частный дом, есть погибшие
В Магадане загорелся частный дом, есть погибшие - РИА Новости, 17.01.2024
В Магадане загорелся частный дом, есть погибшие
Два человека погибли, один получил травмы при пожаре в частном доме в Магадане, сообщает в среду ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:39
2024-01-17T09:11
происшествия
магадан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости. Два человека погибли, один получил травмы при пожаре в частном доме в Магадане, сообщает в среду ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале. "Днем 17 января в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Пролетарская в Магадане. На место происшествия прибыли огнеборцы в количестве 28 человек и шесть единиц техники. В ходе разведки в доме были обнаружены двое погибших: мужчина и женщина. Хозяин дома успел покинуть помещение, с травмами он был доставлен в Магаданскую областную больницу", - сообщает ведомство. Уточняется, что пожар на площади 120 квадратных метров ликвидирован. По одной из версий, он мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
https://ria.ru/20240114/pozhar-1921309197.html
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происшествия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магадан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Магадане загорелся частный дом, есть погибшие

В Магадане при пожаре в частном доме погибли два человека

© Фото : МЧС Магаданской области/TelegramМесто пожара в частном доме в Магадане
Место пожара в частном доме в Магадане - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : МЧС Магаданской области/Telegram
Место пожара в частном доме в Магадане
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МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости. Два человека погибли, один получил травмы при пожаре в частном доме в Магадане, сообщает в среду ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.
"Днем 17 января в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Пролетарская в Магадане. На место происшествия прибыли огнеборцы в количестве 28 человек и шесть единиц техники. В ходе разведки в доме были обнаружены двое погибших: мужчина и женщина. Хозяин дома успел покинуть помещение, с травмами он был доставлен в Магаданскую областную больницу", - сообщает ведомство.
Уточняется, что пожар на площади 120 квадратных метров ликвидирован. По одной из версий, он мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
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ПроисшествияМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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