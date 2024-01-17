https://ria.ru/20240117/pozhar-1921772255.html

В Магадане загорелся частный дом, есть погибшие

В Магадане загорелся частный дом, есть погибшие - РИА Новости, 17.01.2024

В Магадане загорелся частный дом, есть погибшие

Два человека погибли, один получил травмы при пожаре в частном доме в Магадане, сообщает в среду ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:39

2024-01-17T08:39

2024-01-17T09:11

происшествия

магадан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 17 янв - РИА Новости. Два человека погибли, один получил травмы при пожаре в частном доме в Магадане, сообщает в среду ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале. "Днем 17 января в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Пролетарская в Магадане. На место происшествия прибыли огнеборцы в количестве 28 человек и шесть единиц техники. В ходе разведки в доме были обнаружены двое погибших: мужчина и женщина. Хозяин дома успел покинуть помещение, с травмами он был доставлен в Магаданскую областную больницу", - сообщает ведомство. Уточняется, что пожар на площади 120 квадратных метров ликвидирован. По одной из версий, он мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

https://ria.ru/20240114/pozhar-1921309197.html

магадан

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происшествия, магадан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)