https://ria.ru/20240117/poteri-1921854000.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 290 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:09
2024-01-17T14:09
2024-01-17T14:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
клещеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 290 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка ДНР."ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240116/vsu-1921635780.html
россия
донецкая народная республика
клещеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 290 военных