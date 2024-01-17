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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 17.01.2024 (обновлено: 14:10 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/poteri-1921854000.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 290 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:09
2024-01-17T14:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
клещеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 290 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка ДНР."ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240116/vsu-1921635780.html
россия
донецкая народная республика
клещеевка
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россия, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли до 290 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 290 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка ДНР.
"ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион", - сообщили в Минобороны.
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"Со всех сторон". Солдаты ВСУ забили тревогу из-за ЧП под Купянском
16 января, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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