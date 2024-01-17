https://ria.ru/20240117/poteri-1921854000.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 290 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:09

2024-01-17T14:09

2024-01-17T14:10

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

клещеевка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили шесть атак ВСУ, потери противника составили до 290 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск и огнем артиллерии отражены шесть атак формирований 81-й аэромобильной, 22-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Богдановка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка ДНР."ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30, а также самоходную пушку "Пион", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240116/vsu-1921635780.html

россия

донецкая народная республика

клещеевка

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россия, донецкая народная республика, клещеевка, вооруженные силы украины