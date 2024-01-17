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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, уничтожили до 75 украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:04

2024-01-17T14:04

2024-01-17T14:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, уничтожили до 75 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка ДНР и Приютное Запорожской области."Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

запорожская область

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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)