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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, уничтожили до 75 украинских военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:04
2024-01-17T14:04
2024-01-17T14:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области, уничтожили до 75 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка ДНР и Приютное Запорожской области."Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 75 военных на Южнодонецком направлении