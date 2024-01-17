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Москвичам пообещали усиление морозов в выходные - РИА Новости, 17.01.2024
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13:18 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/pogoda-1921840191.html
Москвичам пообещали усиление морозов в выходные
Москвичам пообещали усиление морозов в выходные - РИА Новости, 17.01.2024
Москвичам пообещали усиление морозов в выходные
Погода в выходные в Москве будет холодной, мороз усилится, в субботу ожидается до минус 10 градусов, а в воскресенье – до минус 12, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:18
2024-01-17T13:18
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Погода в выходные в Москве будет холодной, мороз усилится, в субботу ожидается до минус 10 градусов, а в воскресенье – до минус 12, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По словам специалиста, пик ненастья в столичном регионе придется на Крещение. Уже в пятницу погода начнет успокаиваться, но мороз усилится. "В выходные дни погода будет холодной, морозной. Будет преобладать облачная погода с прояснениями, практически в течение всех суток в субботу и в воскресенье будет наблюдаться небольшой снежок. Температура минимальная в субботу будет в пределах минус 8-10 градусов в Москве, по области – до минус 12 градусов. Максимальная дневная температура будет такой же", - рассказала Позднякова. Ожидается довольно плотный северо-западный ветер, и с ним станет поступать порциями более холодный воздух, отметила синоптик. "В ночь на воскресенье в Москве уже минус 13-18 градусов, дневная температура - минус 7-12 градусов, то есть температура воздуха в субботу и в воскресенье будет ниже климатической нормы, но в воскресенье градуса где-то на 3-4", - уточнила Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова, гидрометцентр
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Гидрометцентр
Москвичам пообещали усиление морозов в выходные

Позднякова: мороз в Москве в выходные усилится, днем будет до минус 12 градусов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка в шапке с шарфом в морозный день
Девушка в шапке с шарфом в морозный день - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка в шапке с шарфом в морозный день. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Погода в выходные в Москве будет холодной, мороз усилится, в субботу ожидается до минус 10 градусов, а в воскресенье – до минус 12, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, пик ненастья в столичном регионе придется на Крещение. Уже в пятницу погода начнет успокаиваться, но мороз усилится.
«
"В выходные дни погода будет холодной, морозной. Будет преобладать облачная погода с прояснениями, практически в течение всех суток в субботу и в воскресенье будет наблюдаться небольшой снежок. Температура минимальная в субботу будет в пределах минус 8-10 градусов в Москве, по области – до минус 12 градусов. Максимальная дневная температура будет такой же", - рассказала Позднякова.
Ожидается довольно плотный северо-западный ветер, и с ним станет поступать порциями более холодный воздух, отметила синоптик.
"В ночь на воскресенье в Москве уже минус 13-18 градусов, дневная температура - минус 7-12 градусов, то есть температура воздуха в субботу и в воскресенье будет ниже климатической нормы, но в воскресенье градуса где-то на 3-4", - уточнила Позднякова.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Вчера, 08:49
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаГидрометцентр
 
 
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