https://ria.ru/20240117/pogoda-1921768582.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 17.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T07:54

2024-01-17T07:54

2024-01-17T07:55

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, синоптическая ситуация в столичном регионе в среду обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы снеговых облаков и более холодный полярный воздух. Из-за этого температурный фон не только вернется в своё климатическое русло, но и окажется на несколько градусов ниже положенной по метеостатистике нормы. Уже вечером, на фоне роста показаний барометров, погода возьмет курс на постепенное улучшение. "В Москве облачно с прояснениями, в первой половине дня кратковременный снег. Температура воздуха в столице понизится до минус 9-11 градусов, по области - до минус 8-13 градусов, вечером похолодает", - уточнил Тишковец. Ветер в регионе будет дуть западный, порывистый со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://radiosputnik.ru/20240115/pogoda-1921440867.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, евгений тишковец