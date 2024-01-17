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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 17.01.2024
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07:54 17.01.2024 (обновлено: 07:55 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pogoda-1921768582.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 17.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T07:54
2024-01-17T07:55
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, синоптическая ситуация в столичном регионе в среду обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы снеговых облаков и более холодный полярный воздух. Из-за этого температурный фон не только вернется в своё климатическое русло, но и окажется на несколько градусов ниже положенной по метеостатистике нормы. Уже вечером, на фоне роста показаний барометров, погода возьмет курс на постепенное улучшение. "В Москве облачно с прояснениями, в первой половине дня кратковременный снег. Температура воздуха в столице понизится до минус 9-11 градусов, по области - до минус 8-13 градусов, вечером похолодает", - уточнил Тишковец. Ветер в регионе будет дуть западный, порывистый со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: снег и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кратковременный снег, облачность с прояснениями и до минус 11 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, синоптическая ситуация в столичном регионе в среду обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда продолжат поступать разрозненные массивы снеговых облаков и более холодный полярный воздух. Из-за этого температурный фон не только вернется в своё климатическое русло, но и окажется на несколько градусов ниже положенной по метеостатистике нормы. Уже вечером, на фоне роста показаний барометров, погода возьмет курс на постепенное улучшение.
"В Москве облачно с прояснениями, в первой половине дня кратковременный снег. Температура воздуха в столице понизится до минус 9-11 градусов, по области - до минус 8-13 градусов, вечером похолодает", - уточнил Тишковец.
Ветер в регионе будет дуть западный, порывистый со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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