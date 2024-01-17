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В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих - РИА Новости, 17.01.2024
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08:37 17.01.2024 (обновлено: 13:02 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/podrostki-1921771898.html
В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих
В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих - РИА Новости, 17.01.2024
В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих
В Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:37
2024-01-17T13:02
происшествия
белгород
белгородская область
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 17 янв — РИА Новости. В Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. &quot;Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержаны пятеро, один взрослый в розыске&quot;, — сказал представитель ведомства.На днях в соцсетях появились видеоролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, Следственный комитет — о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Удалось установить личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана. Прокуратура поставила расследование на контроль. Кроме того, она начала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем российского гражданства.
https://ria.ru/20240114/kriminal-1920976968.html
белгород
белгородская область
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происшествия, белгород, белгородская область, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих

Прокуратура: в Белгороде задержали 5 из 6 причастных к избиению прохожих

© Следком/TelegramОдин из задержанных по подозрению в нападениях на прохожих в Белгороде
Один из задержанных по подозрению в нападениях на прохожих в Белгороде
© Следком/Telegram
Один из задержанных по подозрению в нападениях на прохожих в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 17 янв — РИА Новости. В Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
«

"Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержаны пятеро, один взрослый в розыске", — сказал представитель ведомства.

На днях в соцсетях появились видеоролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, Следственный комитет — о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Удалось установить личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана.
Прокуратура поставила расследование на контроль. Кроме того, она начала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем российского гражданства.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьАзербайджанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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