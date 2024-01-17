https://ria.ru/20240117/podrostki-1921771898.html

В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих

В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих - РИА Новости, 17.01.2024

В Белгороде задержали пятерых подростков, нападавших на прохожих

В Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:37

2024-01-17T08:37

2024-01-17T13:02

происшествия

белгород

белгородская область

азербайджан

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 17 янв — РИА Новости. В Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. "Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержаны пятеро, один взрослый в розыске", — сказал представитель ведомства.На днях в соцсетях появились видеоролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, Следственный комитет — о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Удалось установить личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана. Прокуратура поставила расследование на контроль. Кроме того, она начала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем российского гражданства.

https://ria.ru/20240114/kriminal-1920976968.html

белгород

белгородская область

азербайджан

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происшествия, белгород, белгородская область, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)