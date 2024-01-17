Рейтинг@Mail.ru
Ветряные электростанции Херсонской области подключат к единой энергосистеме - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 17.01.2024 (обновлено: 14:10 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/podklyuchat-1921849496.html
Ветряные электростанции Херсонской области подключат к единой энергосистеме
Ветряные электростанции Херсонской области подключат к единой энергосистеме - РИА Новости, 17.01.2024
Ветряные электростанции Херсонской области подключат к единой энергосистеме
Ветряные электростанции на юге Херсонской области находятся в исправном техническом состоянии, их подключат к единой энергосистеме Российской Федерации, сообщил РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:57
2024-01-17T14:10
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573850960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14267047b929749b7bb8fe22f600c987.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Ветряные электростанции на юге Херсонской области находятся в исправном техническом состоянии, их подключат к единой энергосистеме Российской Федерации, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Ветряные электростанции (ВЭС) находятся в исправном техническом состоянии и будут использоваться по прямому назначению — для генерации электроэнергии и ее передачи в единую энергосистему России", - сказал Сальдо РИА Новости. Всего на юге Херсонской области построено более 200 ВЭС. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20240108/saldo-1920207493.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573850960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1adaad75c683127bfa721539f120db0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
Ветряные электростанции Херсонской области подключат к единой энергосистеме

Сальдо: ветряные электростанции Херсонской области подключат к энергосистеме РФ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВетряные электростанции
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Ветряные электростанции . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Ветряные электростанции на юге Херсонской области находятся в исправном техническом состоянии, их подключат к единой энергосистеме Российской Федерации, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ветряные электростанции (ВЭС) находятся в исправном техническом состоянии и будут использоваться по прямому назначению — для генерации электроэнергии и ее передачи в единую энергосистему России", - сказал Сальдо РИА Новости.
Всего на юге Херсонской области построено более 200 ВЭС.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области
8 января, 23:44
 
Херсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала