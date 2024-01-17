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Ветряные электростанции Херсонской области подключат к единой энергосистеме
Ветряные электростанции Херсонской области подключат к единой энергосистеме - РИА Новости, 17.01.2024
Ветряные электростанции Херсонской области подключат к единой энергосистеме
Ветряные электростанции на юге Херсонской области находятся в исправном техническом состоянии, их подключат к единой энергосистеме Российской Федерации, сообщил РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:57
2024-01-17T13:57
2024-01-17T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Ветряные электростанции на юге Херсонской области находятся в исправном техническом состоянии, их подключат к единой энергосистеме Российской Федерации, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Ветряные электростанции (ВЭС) находятся в исправном техническом состоянии и будут использоваться по прямому назначению — для генерации электроэнергии и ее передачи в единую энергосистему России", - сказал Сальдо РИА Новости. Всего на юге Херсонской области построено более 200 ВЭС. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
Ветряные электростанции Херсонской области подключат к единой энергосистеме
Сальдо: ветряные электростанции Херсонской области подключат к энергосистеме РФ