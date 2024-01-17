https://ria.ru/20240117/podgotovleno-1921856548.html

В России подготовят свыше трех тысяч мест для крещенских купаний

В России подготовят свыше трех тысяч мест для крещенских купаний - РИА Новости, 17.01.2024

В России подготовят свыше трех тысяч мест для крещенских купаний

Более 3,1 тысячи мест будет организовано для проведения крещенских купаний на территории России, рассказал журналистам начальник отдела государственной... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:20

2024-01-17T14:20

2024-01-17T14:26

россия

московская область (подмосковье)

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

религия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Более 3,1 тысячи мест будет организовано для проведения крещенских купаний на территории России, рассказал журналистам начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин. "По предварительной информации, около 3,1 тысячи, но если буквально - 3189 мест купаний. Пока у нас информация такая, эта цифра будет корректироваться вплоть до последнего дня. На обеспечение безопасности в этих местах у нас планируется общая группировка сил РСЧС в количестве более 36 тысяч человек, непосредственно от МЧС - 8,6 тысячи личного состава и более 2 тысяч единиц техники", - рассказал Печенин. Он отметил, что наибольшее количество посетителей ожидается на водоемах центрального федерального округа - это свыше 495 тысяч человек, по регионам наибольшее количество людей ожидается в Московской области - 215 тысяч, в Москве - 148 тысяч, в Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) - 66 тысяч, в Иркутске - свыше 62 тысяч, в Ростовской области - свыше 42 тысяч, в Волгоградской области - свыше 40 тысяч. День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. Для празднования Крещения в 2023 году в регионах России было организовано свыше 3,3 тысячи купелей, в которые окунулись почти 1,6 миллиона верующих. В местах крещенский купаний было оборудовано 2,68 тысячи пунктов обогрева. Наиболее массово купания прошли в Центральном и Уральском федеральном округах. Безопасность на водоемах страны в Крещенскую ночь обеспечивали свыше 10,6 тысячи спасателей, почти 1,8 тысячи единиц техники, в том числе свыше 50 плавсредств.

https://ria.ru/20240117/vilfand-1921848437.html

https://ria.ru/20240117/kreschenie-1921814104.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

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россия, московская область (подмосковье), москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)